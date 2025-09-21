Η παγκόσμια βιομηχανία της ομορφιάς αναδεικνύεται ως ένας από τους πλέον δυναμικούς και ανθεκτικούς κλάδους της οικονομίας, με συνολική αξία που ξεπέρασε τα 290 δισ. ευρώ το 2024 και με ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης 4,5%.

Διαρκή ενίσχυση

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια δείχνουν διαρκή ενίσχυση, με τον τζίρο να αναμένεται να προσεγγίσει τα 380 δισ. ευρώ έως το 2030 χάρη στην αλματώδη τεχνολογική εξέλιξη, την επιστημονική έρευνα και τη διεύρυνση των καταναλωτικών συνηθειών διεθνώς.

Η Ευρώπη συνιστά μία από τις μεγαλύτερες αγορές και παραγωγικές βάσεις παγκοσμίως, αποτελώντας κόμβο καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης.

Στην «καρδιά» του κλάδου βρίσκονται όμιλοι, πολυεθνικές και χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δημιουργούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας άμεσα και έμμεσα και συμβάλλουν σημαντικά στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ.

Η συμβολή της ομορφιάς δεν περιορίζεται στα οικονομικά μεγέθη

Η επιστημονική καινοτομία στον τομέα (π.χ. βιώσιμες τεχνολογίες, «πράσινες» φόρμουλες, χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, high-tech skincare προϊόντα) διαμορφώνουν νέα πρότυπα ανάπτυξης με θετικό αποτύπωμα σε κοινωνία και περιβάλλον.

350.000 θέσεις εργασίας

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η βιομηχανία της ομορφιάς δημιουργεί πάνω από 350.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ πλήθος παραγωγικών μονάδων λειτουργούν με πρότυπα βιωσιμότητας και τεχνολογικής αριστείας.

Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προϊόντων ομορφιάς ανταγωνίζονται κλάδους-σύμβολα, όπως το κρασί και η μόδα, με την Ευρώπη να αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για ποιότητα, πρωτοτυπία και ασφάλεια στα καλλυντικά προϊόντα.

Κινητήριος δύναμη

Η ισχυρή ανάπτυξη και η διαρκής καινοτομία κατατάσσουν τη βιομηχανία της ομορφιάς ανάμεσα στους βασικούς μοχλούς οικονομικής προόδου και κοινωνικής εξέλιξης σε όλες τις ηπείρους, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά αποτελεί πλέον κινητήριο δύναμη του παγκόσμιου επιχειρείν και της καθημερινότητας