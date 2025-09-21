Ένας 27χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Πέραμο Καβάλας.

Όπως αναφέρει το proininews.gr, το αυτοκίνητο στο οποίο ο 27χρονος επέβαινε ως συνοδηγός συγκρούστηκε με άλλο όχημα στον επαρχιακό δρόμο Νέας Περάμου – Ελευθερών. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα.