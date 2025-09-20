Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι σοροί ανήκουν σε άτομα που σκοτώθηκαν σε ενέδρα από δυνάμεις του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. Oμάδες έρευνας ανέσυραν 25 πτώματα από έναν μαζικό τάφο σε προάστιο της Δαμασκού. Οι τοπικοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο χώρος περιέχει τουλάχιστον 175 πτώματα.

Οι σοροί βρέθηκαν σε ένα αγροτικό χωράφι στο προάστιο Οτάιμπα καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν από την πολιορκημένη ανατολική Γκούτα, η οποία τότε βρισκόταν υπό τον έλεγχο της αντιπολίτευσης.

Αυτό είναι ένα από τα τελευταία φρικτά απομεινάρια του σχεδόν 14ετούς εμφυλίου πολέμου που έληξε τον Δεκέμβριο με την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ Άσαντ σε μια αστραπιαία επίθεση των ανταρτών.

Συγγενείς των αγνοουμένων προσώπων ήρθαν στον τόπο με την ελπίδα να βρουν απαντήσεις. Μεταξύ αυτών ήταν και η Σαμίρα Αλούς, που έψαχνε τον γιο της, Άνας Αχμάντ Αλούς, ο οποίος είχε πολιορκηθεί στη Γκούτα. Ήταν 19 ετών όταν εξαφανίστηκε το 2014.

«Είχα την ελπίδα ότι θα βγει από τη φυλακή και θα καθόμασταν ξανά μαζί», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Επίσης ο Αμέρ Φαχέντ, διοικητής επιχειρήσεων στην ύπαιθρο της Δαμασκού για την ομάδα πολιτικής άμυνας γνωστή ως Λευκά Κράνη, δήλωσε ότι δεν θα αρχίσουν ακόμητην εκταφή του μαζικού τάφου έως ότου καθοριστεί ένας συγκεκριμένος μηχανισμός από την Εθνική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους.

Ο Αμάρ Αλ-Ίσσα, αξιωματούχος της επιτροπής αγνοουμένων που ήταν παρών στον τόπο του συμβάντος, είπε ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερος, καθώς πιστεύεται ότι 200 έως 300 άτομα σκοτώθηκαν στην ενέδρα του Φεβρουαρίου 2014.

Εκατοντάδες πτώματα έχουν βρεθεί σε μαζικούς τάφους διάσπαρτους σε όλη τη χώρα από την πτώση του Άσαντ, αλλά είναι πιθανό να υπάρχουν πολλά περισσότερα που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί.

Τέλος, εκτιμάται ότι 150.000 άτομα έχουν συλληφθεί ή αγνοούνται στη Συρία από το 2011, όταν οι μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή και εξελίχθηκαν σε εμφύλιο πόλεμο. Πολλοί από αυτούς πιθανότατα έχουν ταφεί σε ανώνυμους μαζικούς τάφους.

Με πληροφορίες από Euronews