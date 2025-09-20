Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μπέρμιγχαμ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του West Midlands, ένας άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι τρεις φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα στο νυχτερινό κέντρο Mango, σε έναν από τους κύριους δρόμους κοντά στο κέντρο της πόλης.

Τρεις άνδρες, ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών, συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς που τους εντόπισαν σε όχημα στον αυτοκινητόδρομο M6, στο Warwickshire. Οι συλληφθέντες τελούν υπό κράτηση, καθώς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση βίαιων ταραχών. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής Michael Clarke δήλωσε: «Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα πολυσύχναστο νυχτερινό κέντρο και σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο. Είναι κρίσιμο να επικοινωνήσουν μαζί μας όσοι ήταν παρόντες, ή ενδεχομένως κατέγραψαν κάτι σχετικό με κάμερα, είτε του αυτοκινήτου τους είτε με κινητό».

Tέλος, ο ίδιος πρόσθεσε πως η έρευνα εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό και πως οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο επείγουσων ανακριτικών ενεργειών. Οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν όλους τους εμπλεκόμενους.

Με πληροφορίες από Sky News