Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στον ΗΣΑΠ, όταν τρένο με κατεύθυνση προς τον Πειραιά ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης.

Επιβάτες ανέφεραν ότι είδαν καπνούς να βγαίνουν από τα βαγόνια, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία.

Ευτυχώς, όλοι οδηγήθηκαν με ασφάλεια στην πλατφόρμα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ οι τεχνικές υπηρεσίες προχώρησαν σε έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας.