Άγρια συμπλοκή νεαρών στο Ρέθυμνο – Βίντεο ντοκουμέντο
Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο κέντρο του Ρεθύμνου, όταν νεαροί πιάστηκαν στα χέρια, προκαλώντας αναστάτωση και τραυματισμό
Ομοφοβική επίθεση στο κέντρο της Αθήνας: Ζευγάρι ανδρών δέχθηκε επίθεση για ένα φιλί
Η ασφάλεια είναι αναγκαίο συστατικό της Δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ανεξαρτήτως χρώματος, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αμφίεσης, όλοι το έχουμε ανάγκη και το επιζητούμε. Δυστυχώς όμως, αυτό δεν συμβαίνει το ίδιο για όλους. Η εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα» παρουσίασε ένα ρεπορτάζ για μία ομοφοβική επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Ένα νεαρό ζευγάρι ανδρών […]
Πάνος Ρούτσι: «Αν νομίζουν ότι το αίτημά μου για την εκταφή δεν είναι δίκαιο, ας βγουν έξω να δουν τον κόσμο»
Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι παραμένει στο Σύνταγμα μπροστά από τη Βουλή, αρνούμενος να δεχτεί τροφή και νερό, διαμαρτυρόμενος για την άρνηση των εισαγγελέων να κάνουν δεκτό το αίτημά του για εκταφή της σορού του παιδιού του.
Τρόμος οι διαρρήξεις και κλοπές: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των δίδυμων κακοποιών
Κραυγή απόγνωσης από τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής. Δείτε βίντεο του Mega.