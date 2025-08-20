Λόγω πτώσης ατόμου από πεζογέφυρα στην τροχιά μεταξύ των σταθμών Νέα Ιωνία και Ηράκλειο η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς- Ά.Πατήσια και Ειρήνη-Κηφισιά.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Σας ενημερώνουμε, πως στη Γραμμή 1 του Μετρό η κυκλοφορία διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς- Α. Πατήσια και Ειρήνη – Κηφισιά, λόγω πτώσης ατόμου στην τροχιά από πεζογέφυρα μεταξύ των σταθμών Νέα Ιωνία και Ηράκλειο. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Περισσός, Πευκάκια, Νέα Ιωνία και Ηράκλειο.