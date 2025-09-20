Ληστείες σε σπίτια, οχήματα που εξαφανίζονται και περιουσίες που καταστρέφονται από καθημερινές κλοπές συνθέτουν την πραγματικότητα για πολλούς κατοίκους της Ανατολικής Αττικής. Οι μαρτυρίες των πολιτών είναι χαρακτηριστικές της έντονης ανασφάλειας που επικρατεί στην περιοχή.

Χιλιάδες κάτοικοι σε Γλυκά Νερά, Κορωπί, Κάντζα, Μαρκόπουλο και άλλες περιοχές των Μεσογείων ζουν υπό τον διαρκή φόβο των διαρρηκτών. Οι δράστες δρουν με ιδιαίτερη θρασύτητα, ακόμη και μέρα μεσημέρι, όπως στην περίπτωση όπου άρπαξαν τον σταυρό από τον λαιμό ηλικιωμένης γυναίκας στη μέση του δρόμου.

Με γρήγορες κινήσεις εισβάλλουν σε κατοικίες και αφαιρούν χρήματα, κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, χωρίς να διστάζουν μπροστά σε μέτρα προστασίας όπως πόρτες ασφαλείας, κάμερες και συναγερμούς. Τα σπίτια-φρούρια δεν φαίνεται να αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα για τους διαρρήκτες.

Στο έλεος των κακοποιών οι κάτοικοι στο Κορωπί

Η κατάσταση στο Κορωπί παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική, με τους κατοίκους να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τα συνεχή περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων. Ένας πολίτης που έπεσε θύμα σπείρας κακοποιών περιγράφει πώς οι δράστες εισέβαλαν στην αποθήκη του και εξαφάνισαν την περιουσία του, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος στην περιοχή.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των δίδυμων κακοποιών που «άνοιγαν» αυτοκίνητα

Η αύξηση της εγκληματικότητας έχει οδηγήσει τις αρχές σε εντατικοποίηση των προληπτικών ελέγχων στην Ανατολική Αττική. Σημαντικό παράδειγμα αποτελεί η εξάρθρωση, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, ενός «διδύμου» κακοποιών που παραβίαζαν οχήματα και αφαιρούσαν αντικείμενα από το εσωτερικό τους. Μάλιστα, στην εκπομπή του Mega “Εξελίξεις Τώρα” παρουσιάστηκε και βίντεο ντοκουμέντο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών επιπλέον θυμάτων των δραστών συνεχίζονται, ενώ οι κάτοικοι ζητούν περισσότερα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή.