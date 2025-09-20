Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο Μοναστηράκι, όταν δέντρο κατέρρευσε, τραυματίζοντας δύο άτομα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό, ενώ ένας άνδρας δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου από διασώστες του ΕΚΑΒ.
Οι αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο, ενώ διερευνώνται τα αίτια της πτώσης του δέντρου.
