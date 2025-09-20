Καλύτερη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας στο Μενίδι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες 11 ώρες μετά την έναρξή της, η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη με τους πυροσβέστες να την έχουν ουσιαστικά κυκλώσει στο εσωτερικό της αποθήκης του εργοστασίου.

Στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται και να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχείρησαν 4 ελικόπτερα.

Δύσκολη ήταν η νύχτα, όπου οι φλόγες έκαναν στάχτη δύο επιχειρήσεις, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη να περιορίσουν την φωτιά που καίει μια τρίτη και να αποτρέψουν επέκτασή της σε άλλες γειτονικές επιχειρήσεις.

Η φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης με ξύλα και επεκτάθηκε σε γειτονικό εργοστάσιο με ξύλα και παλέτες, με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη κα τα δύο εργοστάσια. Παρά τις προσπάθειες των ισχυρών επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, τις οποίες συνέδραμαν από αέρος κατά την διάρκεια της ημέρας τέσσερα ελικόπτερα, δυστυχώς δεν αποτράπηκε η επέκταση της φωτιάς σε γειτονική εργοστάσιο υποδημάτων, όπου μέχρι αργά το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη, καθώς υπάρχει άφθονη εύφλεκτη ύλη, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα η Πολιτική Προστασία έστειλε μέσω του 112 μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής των Αχαρνών, προειδοποιώντας τους να έχουν τα παράθυρά τους κλειστά εξαιτίας επικίνδυνων καπνών. «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα», έγραφε το μήνυμα.