Με τα μανίκια σηκωμένα και καθισμένος στην οροφή του προεκλογικού του οχήματος, ο Sohei Kamiya ήταν μια οικεία εικόνα στο Τόκιο, καθώς καταδίκαζε το πολιτικό κατεστημένο κατά την προεκλογική περίοδο για τις εκλογές της άνω βουλής της Ιαπωνίας. Προκάλεσε το χειροκρότημα των θαυμαστών του και τις… γκριμάτσες όσων φοβούνται την διχαστική πολιτική του «πρώτα οι Ιάπωνες» – εμπνευσμένη από τον φυσικό του σύμμαχο, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Guardian αναφέρει ότι το πολιτικό κόμμα του Kamiya, το Sanseito – το «κόμμα της πολιτικής συμμετοχής» – έχει περιγραφεί ως ακροδεξιό, υπερσυντηρητικό και εθνικιστικό, με τους μετανάστες, την «φιλελεύθερη ελίτ» και το ξένο κεφάλαιο να αποτελούν τα αντικείμενα της οργής του. Το «παρατσούκλι»του – το κόμμα του «κάντο μόνος σου» – αντανακλά τον ρόλο του, ως ένα μέρος για αυτοδημιούργητους ανθρώπους που έχουν κουραστεί από την ιαπωνική πολιτική επικρατούσα τάση.

Αν και κάποτε είχε απορριφθεί ως περιθωριακό κόμμα κατά της μετανάστευσης – συμμετείχε στις εκλογές για την Άνω Βουλή με μία μόνο έδρα – τώρα βρίσκεται αναμφισβήτητα σε άνοδο, έχοντας κερδίσει 15 έδρες στις εκλογές του Ιουλίου.

Ποιος είναι ο Sohei Kamiya

Ο 47χρονος Kamiya θεωρεί τον προσδιορισμό της ακροδεξιάς ως «συκοφαντία» από τους επικριτές του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. «Αντί να είμαστε κατά της μετανάστευσης, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε αυστηρότερους περιορισμούς στη μετανάστευση», λέει σε συνέντευξή του στην Guardian στο κοινοβουλευτικό του γραφείο. «Όσο για το αν είμαι κατά των αλλοδαπών, αυτό είναι μια πλήρης παρεξήγηση». Οι προτάσεις του κόμματος Sanseito, είπε, είχαν ως στόχο τη δημιουργία μιας χώρας που «δεν εξαρτάται από τους μετανάστες και τους αλλοδαπούς».

Ο Kamiya βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε δεξιά επιχειρήματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ζητώντας επανειλημμένα αυστηρότερους περιορισμούς για τους μετανάστες, ο αριθμός των οποίων έχει αυξηθεί δραματικά, καθώς η Ιαπωνία αναζητά ξένους εργαζομένους για να καλύψει τα μεγάλα κενά στο εργατικό δυναμικό της.

Επίσης, προκάλεσε την οργή των ακτιβιστών για την ισότητα των φύλων με τις εκκλήσεις του προς τις νεότερες γυναίκες να επικεντρωθούν στην απόκτηση παιδιών αντί να βγουν στην αγορά εργασίας. Χρησιμοποίησε επίσης ρατσιστική επιθετική έκφραση εναντίον της μεγάλης εθνοτικής κοινότητας των Κορεατών στην Ιαπωνία.

Πηγή: Guardian