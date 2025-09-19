Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη σεζόν του στο Τσάμπιονς Λιγκ με ένα κακό αποτέλεσμα – μια ισοπαλία με την Πάφο με 0-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ισως το αποτέλεσμα αυτό να είναι άδικο καθώς ο Ολυμπιακός δημιούργησε και έχασε πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά παραμένει κακό. Η Πάφος είχε συμπεριφορά ομάδας του ελληνικού πρωταθλήματος: κλείστηκε, έκανε συστηματικά καθυστερήσεις, έπαιξε αποκλειστικά για να μη δεχτεί γκολ. Αλλά είχε κάτι που δεν είχε ο Ολυμπιακός: παίκτες που διακρίθηκαν. Οταν έμεινε με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Μπρούνο στο 25′, όλοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Ενώ ο Ολυμπιακός είχε σε πραγματικά καλή μέρα μόνο τα στόπερ του: ο Ρέτσος πήρε και επιθετικές πρωτοβουλίες, ο Πιρόλα ήταν αλάνθαστος εξαφανίζοντας αρχικά τον Ντιμάτα και στη συνέχεια τον Ζάζα – και οι δυο έγιναν αλλαγή. Οι στόπερ κάνουν πολλά και είναι χρήσιμοι. Αλλά δεν σκοράρουν.

Φώναζε

Αυτό που ενοχλεί στο συγκεκριμένο ματς ήταν ότι το στραβοπάτημα «φώναζε» από μακριά. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη σεζόν με τρία ματς στα οποία πετά το πρώτο ημίχρονο: με αντιπάλους που λέγονται Αστέρας Τρίπολης, Βόλος και Πανσερραϊκός στα πρώτα 45 λεπτά το σκορ ήταν 0-0. Αυτό το γεγονός από μόνο του σήμαινε πως υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Χρειάζοταν προφανώς μια ενδεκάδα επιθετικότερη και για να συσταθεί υπάρχουν παίκτες. Αλλά κι αν υποθέσουμε πως αυτό είναι πρόβλημα μερικής ανετοιμότητας – κακώς βέβαια καθώς ο πρωταθλητής έκανε μια κανονική προετοιμασία και πάλι θα έπρεπε αυτή η δυσκολία να ληφθεί σοβαρότερα υπόψη: αν υπήρχαν ενδείξεις πως η ομάδα δεν μπορεί τη δεδομένη στιγμή να τρέξει, να πιέσει πιο πολύ θα έπρεπε να υπάρχει στο μυαλό του κόουτς το ενδεχόμενο να υπάρχουν στον πάγκο παίκτες που να μπουν και να δώσουν ώθηση ακριβώς όπως συμβαίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με τις αρχικές του επιλογές όμως ο κόουτς Μεντιλίμπαρ δεν είχε στον πάγκο παρά μόνο τον Ταρέμι για να τονώσει την επίθεση: οι υπόλοιποι που χρησιμοποιήθηκαν δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ο Μουζακίτης είναι μέσος. Ο Κοστίνια και ο Μπιανκόν δυο αμυντικοί. Κι ο Πνευμονίδης είναι πολύ νέος κι άπειρος για να αλλάξει τον ρυθμό σε ένα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ. Το χειρότερο είναι ότι δεν είδα τους παίκτες του Ολυμπιακού να συμπεριφέρονται όπως θα έπρεπε σε ένα τέτοιο ματς. Ισως γιατί η πρωτάρα στη διοργάνωση Πάφος δεν έχει όνομα που δημιουργεί συναγερμούς. Που στη διοργάνωση αυτή είναι κάτι απαραίτητο: χωρίς υπερβάσεις στην απόδοση δεν υπάρχουν νίκες.

Πολυτέλειες

Προφανώς και αναμένεται πρόοδος. Υπάρχει ωστόσο ένα αντικειμενικό δεδομένο που δεν πρέπει να ξεχνάμε: ο Ολυμπιακός του Τσάμπιονς Λιγκ, εξαιτίας των περιορισμών στην ευρωπαϊκή λίστα, έχει λιγότερες πολυτέλειες από τον Ολυμπιακό που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Ελλάδας. Δεν είχε π.χ. τον Καμπελά και τον Γιαζίτζι: ο πρώτος πέρυσι αγωνίστηκε σε εννέα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ κι ο δεύτερος έχει έρθει σε τρία παιχνίδια του πρωταθλήματος από τον πάγκο κι έχει βοηθήσει. Χωρίς αυτούς – και με απόντες δυο πολύ χρήσιμους παίκτες όπως είναι ο Γιάρεμτσουκ και ο Ζέλσον – ο Ολυμπιακός δεν είχε λύσεις που θα του επέτρεπαν να κερδίσει παίρνοντας πολλά από τον πάγκο του. Η λεπτομέρεια μέτρησε.

Λανθασμένα

Οι πολλές λύσεις στην Ελλάδα δεν σημαίνουν βέβαια ότι ο πρωταθλητής θα κάνει και περίπατο στο ελληνικό πρωτάθλημα όπως πολλοί λανθασμένα νομίζουν: περίπατο θα κάνει μόνο αν ανεβάσει την απόδοσή του που για την ώρα δεν είναι η καλύτερη κι ας έχει τρεις νίκες στο πρωτάθλημα. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟ την Κυριακή είναι πολύ πιο ανοιχτό από αυτό που θα πίστευε κάποιος βλέποντας τη βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός έχει τρεις νίκες σε τρία ματς κι ο Παναθηναϊκός είναι χωρίς νίκη σε δυο. Αλλά το παιχνίδι θα γίνει στη Λεωφόρο, ο κόσμος του ΠΑΟ απαιτεί μια νίκη για να μη χαθεί το πρωτάθλημα πριν η σεζόν ξεκινήσει κι ο Ολυμπιακός μετά το στραβοπάτημα με την Πάφο χρειάζεται κι αυτός ένα καλό αποτέλεσμα για να μην αρχίσουν οι μουρμούρες. Θυμίζω ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε μια ήσυχη σεζόν για τρεις λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι ερχόταν από την κατάκτηση του Conference League που έδωσε στην ομάδα ενθουσιασμό πρωτόγνωρο και είχε δημιουργήσει μια μοναδική πίστη υπεροχής έναντι του ανταγωνισμού. Ο δεύτερος λόγος είχε ασφαλώς να κάνει με τα γενέθλια των εκατό χρόνων: ο κόσμος καταλάβαινε ότι η κατάκτηση του νταμπλ ήταν ένα είδος ιστορικής αποστολής και δεν γκρίνιαξε ποτέ – ούτε ύστερα από μέτριες εμφανίσεις στο Καραϊσκάκη με ομάδες όπως ο Παναιτωλικός, ο Λεβαδειακός, η Καλλιθέα, ο Αστέρας Τρίπολης κ.λπ. Ο τρίτος και εξίσου σημαντικός λόγος είναι ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πέρυσι δεν έχασε κανένα ντέρμπι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Η πρώτη της ήττα σε ματς με αντίπαλο που δήλωνε υποψήφιος πρωταθλητής πριν από την έναρξη της σεζόν ήταν κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στα play offs. Οταν φαινόταν πλέον στη βαθμολογία ότι η κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι θέμα χρόνου.

Κόντης

Ο ΠΑΟ ανακοίνωσε χθες ότι θα έχει στο ντέρμπι προπονητή τον Χρήστο Κόντη. Ο παλιός βοηθός του Γιοβάνοβιτς ξέρει πού βρίσκεται και δεν θα έχει πρόβλημα προσαρμογής: θα κάνει κάποιες λογικές επιλογές στην ενδεκάδα και θα προσπαθήσει να τονώσει το ηθικό των παικτών του ΠΑΟ – τίποτα το περίπλοκο δηλαδή. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έβγαλαν μια ανακοίνωση με την οποία δεσμεύονται απέναντι στον κόσμο της ομάδας ότι θα δώσουν τα πάντα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τόσο κακό υλικό όσο δείχνει η βαθμολογία του και έχει ανάγκη από μια νίκη και μια καλή εμφάνιση για να αλλάξει το κλίμα. Πέρυσι τέτοια εποχή, ύστερα από κακό ξεκίνημα και στραβοπάτήματα με ομάδες όπως ο Αστέρας Τρίπολης και η Καλλιθέα πήγε στην Τούμπα και πήρε μια λευκή ισοπαλία από τον ΠΑΟΚ απειλώντας τον και με ήττα. Οι μεγάλες ομάδες αντιδρούν. Η ερώτηση αυτή τη φορά είναι τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Γιατί όπως είναι δύσκολο να κερδίσεις στο Τσάμπιονς Λιγκ παίζοντας μόνο ένα ημίχρονο (έστω κι αν ο αντίπαλος αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο) άλλο τόσο δύσκολο είναι και να κερδίσεις ένα ελληνικό ντέρμπι αν πετάξεις πάλι 45 λεπτά.

Γερμανός

Στο μεταξύ ο αρχιδιαιτητής Λανουά έφερε για το ματς έναν γερμανό διαιτητή, τον Ντενίζ Αϊτεκίν, συνεχίζοντας την περσινή πρακτική. Κρίνοντας από όσα μας έδειξαν οι γερμανοί διαιτητές εδώ πέρυσι, πολύ καλά έκανε.