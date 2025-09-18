Ηταν ένα έργο τέχνης αμυνόμενης ομάδας στο οποίο θα κοντοστεκόταν ακόμα και ο Ζοζέ Μουρίνιο, ο εμπνευστής της περίφημης φράσης «η Τότεναμ έφερε το λεωφορείο και το πάρκαρε μπροστά στην εστία». Ο Πορτογάλος είχε ζηλέψει τόσο πολύ το κομψοτέχνημα του Ζακ Σαντινί ώστε το αντέγραψε και επιβραβεύτηκε με ένα Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Πάφος δεν ήταν τυχερή, ήταν ικανή και γι’ αυτό κατάφερε στην πρώτη της προσπάθεια να φτάσει στη league phase όταν άλλες ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, δεν το έχουν πετύχει εδώ και δεκαετίες.

Ο αγωνιστικός χώρος είναι ένα πεδίο μάχης και καθένας πολεμά με τα όπλα που διαθέτει. Η Πάφος κατέβασε ένα θωρακισμένο «λεωφορείο» και θα το επαναλάβει. Ο τρόπος που αγωνίστηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» με δέκα παίκτες για 80 λεπτά απέναντι στις ορδές του Μεντιλίμπαρ ήταν ένα καταπληκτικό σεμινάριο στο οποίο θα έπρεπε να κρατήσει σημειώσεις και ο Ολυμπιακός.

Στο περιθώριο της κλήρωσης ο «Μέντι» είπε πως ο Ολυμπιακός θα παίξει παντού το παιχνίδι που ξέρει. Μήπως να το ξανασκεφτεί; Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου του Καμπ Νου είναι 105Χ68 μέτρα, μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Αν κάνεις το λάθος και ανοιχτείς απέναντι στα δαιμονιώδη πιτσιρίκια του Φλικ είναι σαν να προσπαθείς να αυτοκτονήσεις.

Αν πάλι προσπαθήσεις να παίξεις κυριαρχικό ποδόσφαιρο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Εμπαπέ που έχει αδυνατίσει και αναπτύσσει ταχύτητες 38 χλμ/ώ θα στήσει πάρτι με επίτιμο καλεσμένο τον Τιέστο.

Στο Εμιρέιτς που θα πάει την 1η Οκτώβρη ο Ολυμπιακός, θα βρει απέναντι του μια άλλη Αρσεναλ απ’ αυτή που ξέραμε μέχρι πέρυσι. Ο Μαντουέκε δεξιά, ο Εζε αριστερά και ο Γκιόκερες στην αιχμή ψάχνουν ανοιχτούς χώρους για να δικαιολογήσουν τα εκατομμύρια που δαπάνησαν οι Κανονιέρηδες για να τους αποκτήσουν. Και μέχρι τώρα τα έχουν πάει περίφημα.

Το Τσάμπιονς Λιγκ μπορεί να σε κάνει ήρωα, μπορεί όμως και να σε διαλύσει. Η προσαρμοστικότητα είναι το μεγάλο μυστικό για να μπορεί μία ομάδα να επιβιώσει. Και η εμφάνιση της Πάφου στο «Γ. Καραϊσκάκης» ήταν μια καλή ιδέα για το πως πρέπει να παίζουν οι ομάδες όταν έχουν απέναντι τους αντιπάλους έτοιμους να τη φάνε ζωντανή.

Ο Μουρίνιο που μίλησε πρώτος για παρκαρισμένα λεωφορεία, πήγε στο Καμπ Νου στα ημιτελικά του 2010 με την Ιντερ και πάρκαρε όχι ένα, αλλά δύο κόκκινα διώροφα για να σταματήσει τον Μέσι και όταν έμεινε η ομάδα του με δέκα παίκτες, τοποθέτησε τον Ετό δεξί μπακ. Τρεις εβδομάδες μετά σήκωσε το δεύτερο Τσάμπιονς Λιγκ στην καριέρα του. Αν τον ρωτήσεις σήμερα ποιο παιχνίδι θυμάται περισσότερο θα σου πει «ο ημιτελικός με την Μπάρτσα».

Ηταν ένα ρεσιτάλ αμυνόμενης ομάδας που θα το θαύμαζε ακόμα και ο Ζοζέ Μουρίνιο. Η Πάφος απέσπασε με μεγάλη άνεση από τον Ολυμπιακό τη λευκή ισοπαλία παίζοντας για 80 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Κατάφερε να καλύψει το αριθμητικό μειονέκτημα όπως το νερό την τρύπα.