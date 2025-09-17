Με άμυνα βγαλμένη από σεμινάριο και με παίκτη λιγότερο από το 26ο λεπτό, η Πάφος κατάφερε να πάρει ισοπαλία 0-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Η πρωταθλήτρια Κύπρου στάθηκε άριστα και περιόρισε τους «ερυθρόλευκους» που δεν κατάφεραν να διασπάσουν την υποδειγματική ανασταλτική της λειτουργία. Αποβολήθηκε στο 26΄ ο Μπρούνο της Πάφου με δεύτερη κίτρινη.

Με το ξεκίνημα του ματς λίγο έλειψε να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο ο Ολυμπιακός. Ο Πασχαλάκης απομάκρυνε απρόσεκτα από τη κόντρα στον Ντράγκομιρ η μπάλα πήρε πορεία προς την εστία, αλλά κατέληξε λίγο άουτ. Ήταν μόλις το 1ο λεπτό της αναμέτρησης…

Πριν καλά καλά συμπληρωθεί το «αναγνωριστικό» διάστημα σε τέτοιου είδους αγώνες, η Πάφος κλήθηκε να παίξει με αριθμητικό μειονέκτημα. Ο Μπρούνο είχε ήδη κίτρινη κάρτα, αλλά πήγε «με τις τάπες» σε μαρκάρισμα στον Τσικίνιο. Αντίκρισε για δεύτερη φορά κίτρινη και αποβλήθηκε στο 26΄. Οι Κύπριοι είχαν πλέον ένα βουνό να ανεβούν. Διαθέτουν, όμως, έναν προπονητή ο οποίος είναι αναμφισβήτητα μέτρ της τακτικής. Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο προχώρησε σε διπλή αλλαγή στο 33΄. Έβαλε τον Όρσιτς αντί του Ντιματά για να παίξει με την ταχύτητα του Κροάτη απέναντι στην πίεση που δεδομένα θα ερχόταν από τον Ολυμπιακό. Επίσης, έφυγε από το ματς λόγω ενοχλήσεων ο Νταβίντ Λουϊς, ο θρυλικός Βραζιλιάνος σέντερ μπακ ο οποίος, στα 38 του, έπαιξε στο Champions League με 4η διαφορετική ομάδα, μετά την Τσέλσι, τη Μπενφίκα και την Παρί.

Πράγματι με το σύστημα αυτό η Πάφος δεν κινδύνεψε ούτε στο ελάχιστο στο υπόλοιπο διάστημα του ημιχρόνου.

Με την επανέναρξη του ματς ο Μεντιλίμπαρ απάντησε με διπλή αλλαγή: μέσα Ταρεμί και Μουζακίτης (τρίτος νεότερος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού στο Ch.L. μετά τους Οφορίκουε και Βέργο), έξω Γκαρθία και Στρεφέτσα. Ο Ολυμπιακός έστησε πολιορκία γύρω από την περιοχή του Μιχαήλ, αλλά προσπαθούσε κυρίως με «γεμίσματα» να απειλήσει. Σε ένα από αυτά, ο Ελ Κααμπί πετάχτηκε ανάμεσα στα σέντερ μπακ, αλλά η κεφαλιά του ήταν άστοχη στο 48΄. Αυτή ήταν και η μοναδική ευκαιρία που δημιούργησε ο Ολυμπιακός στα πρώτα 60 λεπτά του αγώνα.

Στο 68΄ όμως έγιναν δύο φάσεις που «ζέσταναν» την κερκίδα. Αρχικά ο Ρέτσος με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή είδε τον Μιχαήλ να πραγματοποιεί σπουδαία επέμβαση και στη συνέχεια της φάσης ο Ταρεμί ανέτρεψε απο πίσω τον Τζάτζα. Ο Ιρανός αντίκρισε την κόκκινη, όμως μετά από εξέταση του VAR η κάρτα «υποβαθμίστηκε» σε κίτρινη.

Η πίεση του Ολυμπιακού συνεχίστηκε, αλλά ευκαιρία κλασική δεν υπήρχε… Στο 84΄ το σουτ του Μουζακίτη κόντρα στον Λάνγκα ακινητοποιώντας το Μιχαήλ, αλλά η μπάλα έφυγε κόρνερ. Στο 90΄ ο Γκόλνταρ με εκπληκτικό τάκλιν στέρησε από τον Ταρεμί ένα σχεδόν σίγουρο γκολ κι έτσι το ματς έληξε με τους Κύπριους να προσθέτουν ακόμα ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στην εφετινή εκπληκτική τους πορεία, στην παρθενική τους εμφάνιση σε όμιλο Champions League.