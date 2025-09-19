Το νέο του βιβλίο, «The Secret of All Secrets» (Το Μυστικό των Μυστικών), παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου στην Πράγα ο Νταν Μπράουν, ένας από τους πιο διακεκριμένους συγγραφείς της εποχής μας. Το πολυαναμενόμενο αυτό μυθιστόρημα, που κυκλοφόρησε στις 9 Σεπτεμβρίου, τοποθετεί για πρώτη φορά τον διάσημο πρωταγωνιστή του, Ρόμπερτ Λάνγκτον, στην καρδιά της τσεχικής πρωτεύουσας.

Σε επίσημη τελετή, ο πρόεδρος της Τσεχικής Δημοκρατίας, Πέτρ Πάβελ, υποδέχτηκε προσωπικά τον Αμερικανό συγγραφέα στο εμβληματικό Κάστρο της Πράγας. «Χάρηκα που καλωσόρισα τον Νταν Μπράουν στο Κάστρο της Πράγας, από όπου έχει την καλύτερη θέα του σκηνικού του μυθιστορήματός του», δήλωσε ο Πρόεδρος, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη διεθνή διάσταση που προσλαμβάνει η πόλη μέσω της παγκοσμίου φήμης πένας του Μπράουν.

Ο Νταν Μπράουν αποκάλυψε ότι η επιλογή της Πράγας ως φόντο του νέου του έργου ήταν συνειδητή και βαθιά προσωπική: «Από τη στιγμή που αποφάσισα να γράψω για την ανθρώπινη συνείδηση, ήξερα ότι θα έγραφα για την Πράγα. Αγαπώ αυτή την πόλη εδώ και πολλά χρόνια. Η Πράγα είναι η μυστικιστική μητρόπολη της Ευρώπης από την εποχή του Ροδόλφου Β’», εξήγησε ο συγγραφέας.

Εμπνεύσεις και συμβολισμοί στο βιβλίο του Νταν Μπράουν

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, ο συγγραφέας φωτογραφήθηκε υπό τους ήχους εκκλησιαστικού οργάνου και με φόντο ένα αντίγραφο της περίφημης Βίβλου του Διαβόλου (Codex Gigas), του μεγαλύτερου χειρόγραφου βιβλίου στον κόσμο. Επιπλέον, του απονεμήθηκε συμβολικά το Κλειδί της Πόλης από τον δήμαρχο της Πράγας, Μπόχουσλαβ Σβόμποντα, επισφραγίζοντας την ιδιαίτερη σχέση του έργου με την πόλη.

Σε μια προσωπική εξομολόγηση, ο Νταν Μπράουν αποκάλυψε ότι η πειθαρχία αποτέλεσε βασικό γνώμονα στην ανάπτυξη του βιβλίου. Εργαζόταν σε καθημερινή βάση, εξηγώντας ότι το αρχικό μέγεθος του μυθιστορήματος ήταν πολύ μεγαλύτερο, πριν εκδοθεί τελικά σε 56 γλώσσες. Σύμφωνα με τα τσεχικά μέσα ενημέρωσης, έγραφε ακατάπαυστα επτά ημέρες την εβδομάδα, ξεκινώντας τη διαδικασία δημιουργίας από τις τέσσερις το πρωί και αποφεύγοντας προσεκτικά το διαδίκτυο και τα email. Ο ίδιος σημείωσε: «Το πιο σημαντικό είναι όταν ξυπνάς και έχεις δει ένα όνειρο, η συνείδησή σου σε βοηθά με τη φαντασία που χρειάζεσαι ως συγγραφέας. Αν έχανα μια μέρα, θα ήταν δύσκολο να ξεκινήσω από την αρχή».

Ο συγγραφέας τόνισε ιδιαίτερα τη δυσκολία της ενσωμάτωσης του θέματος της ανθρώπινης συνείδησης σε ένα θρίλερ, αναφέροντας: «Μπορούμε να πούμε με τα λόγια του Τσώρτσιλ: η επιτυχία έρχεται με την επιμέλεια. Είναι πολύ δύσκολο να συμπεριλάβεις το θέμα της ανθρώπινης συνείδησης σε ένα θρίλερ. Ανησυχούσα για τη διαδικασία συγγραφής και ήλπιζα ότι οι αναγνώστες θα με διάβαζαν ακόμα».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το γιατί αξίζει κάποιος που δεν έχει διαβάσει ξανά βιβλίο του Νταν Μπράουν να ξεκινήσει με το «The Secret of All Secrets», ο συγγραφέας απάντησε: «Ελπίζω ότι θα κεντρίσει την περιέργεια και ότι οι άνθρωποι θα θελήσουν να μάθουν περισσότερα για τον μυστικισμό και τα μυστήρια της Πράγας».

Περίληψη και νέα στοιχεία της πλοκής

Η συνέντευξη Τύπου στη Μεγάλη Αίθουσα του Παλατιού της Λουτσέρνα πραγματοποιήθηκε παρουσία σημαντικών προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας του Μπράουν, που διανύει τα 100 του χρόνια.

Στο έκτο βιβλίο της σειράς με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Λάνγκτον, ο καθηγητής συμβολογίας ταξιδεύει στην Πράγα με τη συντροφό του, Κάθριν Σόλομον, επιστήμονα στον τομέα της νοητικής επιστήμης. Η Κάθριν ετοιμάζεται να δημοσιεύσει ένα έργο για τις απεριόριστες δυνατότητες της ανθρώπινης συνείδησης, όμως στην πορεία εξαφανίζεται, παίρνοντας μαζί της το πολύτιμο χειρόγραφό της. Αυτό το γεγονός δίνει το έναυσμα σε μια νέα, συναρπαστική αναζήτηση στα σοκάκια της μυστικιστικής Πράγας, με το μυστήριο να κλιμακώνεται και τον αναγνώστη να παρακολουθεί μια ακόμα αγωνιώδη περιπέτεια.