Ανήκει στην κατηγορία των ευπώλητων συγγραφέων, η «επιστροφή» των οποίων δημιουργεί κάθε φορά γεγονός στον εκδοτικό χώρο. Και αυτή τη φορά ο τίτλος του νεότερου βιβλίου με την υπογραφή του Νταν Μπράουν δεν αφήνει περιθώρια αναζήτησης: «Το μυστικό των μυστικών», το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Doubleday, ενώ αναμένεται στα ελληνικά από τον «Ψυχογιό» στις 27 Νοεμβρίου (μετάφραση: Χρήστος Καψάλης).

Σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στον «Guardian», ο πρωταγωνιστής του μυθιστορήματος, ο καταξιωμένος καθηγητής Συμβολογίας Ρόμπερτ Λάνγκντον, ταξιδεύει στην Πράγα για να παρακολουθήσει μια διάλεξη της αγαπημένης του Κάθριν Σόλομον, εξέχουσας επιστήμονος της νοητικής επιστήμης. Η Κάθριν ετοιμάζεται να εκδώσει ένα βιβλίο με συγκλονιστικές ανακαλύψεις για τη φύση της ανθρώπινης συνείδησης και απειλεί να ανατρέψει καθιερωμένες πεποιθήσεις.

Όμως, μια άγρια δολοφονία –από αυτές στις οποίες ειδικεύεται ο Μπράουν– θα μετατρέψει το ταξίδι σε εφιάλτη. Η Κάθριν εξαφανίζεται ξαφνικά μαζί με το χειρόγραφό της και ο Λάνγκντον βρίσκεται στο στόχαστρο μιας πανίσχυρης οργάνωσης καθώς καταδιώκεται από έναν άγνωστο άντρα. Καθώς η πλοκή εκτείνεται στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, ο Λάνγκντον αναζητά απεγνωσμένα την Κάθριν και τις απαντήσεις. Ποιο είναι άραγε το μυστικό σχέδιο που θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το ανθρώπινο μυαλό;

«Το ενδιαφέρον ερώτημα που πρέπει να θέσουμε για τον Νταν Μπράουν δεν είναι τι κάνει λάθος ως συγγραφέας, αλλά τι κάνει σωστά» σχολιάζει ο Σαμ Λιθ στην κριτική του για τη βρετανική εφημερίδα. «Επειδή κάνει κάτι σωστά… Ξεκινάει με μια πυκνή πλοκή, η οποία γίνεται αργότερα πυκνότερη. Κάθε τόσο εισάγει μια δραματική κορύφωση… ενώ οι πρώτες προτάσεις περιγράφουν το πνεύμα μιας νεκρής γυναίκας που αιωρείται πάνω από την Πράγα (“Με το βλέμμα της, αν είχε ακόμα μάτια, διαπέρασε τη λεία πλαγιά του Castle Hill μέχρι την καρδιά της βοημικής πρωτεύουσας”). Λίγες σελίδες αργότερα ανακαλύπτουμε ότι η νέα φίλη

του Λάνγκντον έχει κάνει μια ανακάλυψη για τη φύση της συνείδησης που θα ανατρέψει όλα όσα γνωρίζουμε για το σύμπαν».

Για να βάλουμε σε μια σειρά τα έργα του συγγραφέα που έχει πουλήσει πάνω από 250 εκατομμύρια αντίτυπα (με έργα μεταφρασμένα σε 56 γλώσσες) ξεκινάμε με το «Ψηφιακό οχυρό» του 1998 και τα μυστήρια της κυβερνοασφάλειας. Τρία χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε η «Αρκτική παγίδα». Στο «Άγγελοι και δαίμονες» (2000) συστήνει για πρώτη φορά τον καθηγητή Λάνγκτον, σε μια ιστορία κατά την οποία η αντιπαράθεση επιστήμης και θρησκείας κορυφώνεται με την αποκάλυψη μιας μυστικής αδελφότητας που απειλεί το Βατικανό (τους «Πεφωτισμένους», όπως έμεινε επίσης γνωστό το βιβλίο). Ακολούθησε το 2003 ο εκτός συναγωνισμού «Κώδικας Da Vinci».

Στο «Χαμένο σύμβολο» (2009), από την άλλη, ο συγγραφέας ξετύλιγε τους μυστικούς συμβολισμούς της Ουάσινγκτον, ενώ το «Inferno» (2013) ταξίδευε τους αναγνώστες στη Φλωρεντία, όπου η «Θεία Κωμωδία» του Δάντη γινόταν το κλειδί για μια σκοτεινή απειλή που πλανιόταν πάνω απ’ όλο τον κόσμο. Το 2017 ήταν η σειρά του «Origin» και η τελευταία στάση του Μπράουν μέχρι το «Μυστικό των μυστικών».