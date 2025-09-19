Στη φυλακή θα οδηγηθεί ένας 48χρονος συνταξιούχος στρατιωτικός, ο οποίος σήμερα κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία κατά της 86χρονης μητέρας του και κλοπή ηλεκτρονικών τσιγάρων από κατάστημα ειδών περιπτέρου στον Βόλο.

Ο κατηγορούμενος που καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 μηνών για την πρώτη υπόθεση και 3 μηνών για τη δεύτερη, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη με όρο εμφάνισης μια φορά τον μήνα στην Αστυνομία, είπε σύμφωνα με το magnesianews.gr, ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ασκήσει έφεση και θα εκτίσει τις δύο ποινές. Για το περιστατικό της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης ο 48χρονος κάθισε στο εδώλιο για επεισόδιο που είχε με την 86χρονη μητέρα του στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν πήγαιναν με το αυτοκίνητό του σε οικισμό μετά των Σωρό, που μένει η ηλικιωμένη.

Η ηλικιωμένη που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, δεν παραβρέθηκε στο Δικαστήριο και αναγνώστηκε κατάθεση της, σύμφωνα με την οποία, ενώ την πήγανε στο σπίτι με το αυτοκίνητο, της ζήτησε χρήματα για να βάλει βενζίνη, εκείνη είπε ότι δεν έχει και ο 48χρονος της άρπαξε την τσάντα και της πήρε 50 ευρώ, ενώ τη χτύπησε με σφαλιάρα. Η γυναίκα του είπε να σταματήσει, κατέβηκε από το αυτοκίνητο, σταμάτησε ένα άλλο αυτοκίνητο και ζήτησε από τον οδηγό να καλέσει την Αστυνομία.

Ο κατηγορούμενος πρώην στρατιωτικός, που είναι δικαστικός παραστάτης της ηλικιωμένης, κατέθεσε ότι η μητέρα του είναι χειριστική και κυκλοθυμική, είπε ότι ευχόταν πάντα να ζούσε ο πατέρας του, είπε ότι τον έδερνε όταν ήταν μικρός, τον έστελνε στο Κατηχητικό και δεν τον άφηνε να βγει έξω. Επίσης, αρνήθηκε ότι της πήρε χρήματα, αλλά της είπε «είδες τι πάθαμε;», όταν έμειναν από βενζίνη, εκείνη τον έβρισε χυδαία, την πρώην σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά του, ενώ εκείνος θύμωσε που έβριζε τα παιδιά, έκανε κίνηση να τη χτυπήσει και απλά την ακούμπησε στο μέτωπο.

Ακόμη είπε ότι μόνη της κατέβηκε από το αυτοκίνητο και σταμάτησε ένα άλλο αυτοκίνητο και ο ίδιος είπε να καλέσει την Αστυνομία. «Την αγαπώ, τη βοηθώ, την πηγαίνω στους γιατρούς και όπου χρειάζεται», είπε ο κατηγορούμενος, που πρόσθεσε ότι η μητέρα του θέλει και μένει μαζί της και όταν του πει να φύγει, θα το κάνει.

Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του και το Δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση 6 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, γιατί λόγω παλαιότερων καταδικαστικών αποφάσεων από Στρατοδικείο, δεν μπορούσε να του δοθεί αναστολή. Επίσης, αποφασίστηκε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, του επιβλήθηκε ο όρος εμφάνισης μια φορά τον μήνα στην Αστυνομία, αλλά είπε, ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ασκήσει έφεση και θα εκτίσει τις δύο ποινές.

«Πρώτη φορά έκλεψα ήταν λάθος μου»

Ο 48χρονος κάθισε στο εδώλιο του κατηγορούμενου και για υπόθεση που αφορούσε την κλοπή ηλεκτρονικών τσιγάρων από κατάστημα ειδών περιπτέρου στον Βόλο, ενώ η υπάλληλος είπε πάει να ελέγξει ένα ΣΚΡΑΤΣ που της έδωσε, για να δει αν κερδίζει. Μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε ο 50χρονος ιδιοκτήτης, ο οποίος είπε ότι ο κατηγορούμενος πήγε νωρίς το πρωί της Τρίτης στη κατάστημα και απασχολώντας την υπάλληλο, έκλεψε οκτώ ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία μοίραζε ή πουλούσε σε κοριτσάκια.

Ο μάρτυρας είπε, ότι ο 48χρονος δέρνει τη μητέρα του, όπως ακούγεται στη γειτονιά, ενώ την Κυριακή έκλεψε την τσάντα μιας ηλικιωμένης και της πήρε 400 ευρώ, αλλά δεν κατέθεσε μήνυση σε βάρος του, ενώ κάνει συστηματικά κλοπές κάθε μέρα από το κατάστημά του εδώ και ενάμιση μήνα. Ο καταστηματάρχης είπε, ότι την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου η υπάλληλος μόλις είχε βάλει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα στο ράφι και όταν ο 48χρονος έφυγε, είδε ότι έλειπαν, έτρεξε και τον πρόλαβε, του είπε ότι θα ειδοποιήσει την Αστυνομία και εκείνος της επέστρεψε τα κλοπιμαία. Ο 50χρονος είπε ότι ο κατηγορούμενος ήταν υπεράνω υποψίας, παρίστανε τον φίλο, αλλά αποδείχτηκε ότι έκλεβε, έβγαζε έλλειμμα κάθε μέρα επί 1,5 μήνα και δεν ήξεραν τι συμβαίνει, ενώ δήλωσε πολύ εξοργισμένος.

Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του είπε, ότι ήταν η πρώτη φορά που έκλεψε, είπε ότι χαζομάρα, παραδέχτηκε το λάθος του και ζήτησε συγνώμη. Υποστήριξε ότι είπε στην υπάλληλο να πάει στο ΑΤΜ να βγάλει χρήματα, για να την πληρώσει, αλλά αυτή αρνήθηκε. «Αν δεν με σταματούσε η κοπέλα, θα με έπιαναν οι τύψεις και θα τα επέστρεφα», είπε ο κατηγορούμενος. Στη συνέχεια ο 48χρονος ανέφερε, ότι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ανέβασε το βίντεο από την κλοπή σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, με τα προσωπικά του στοιχεία και την ιδιότητά του, έγινε αποδέκτης πολλών αρνητικών σχολίων και απειλητικών τηλεφωνημάτων και ο ίδιος προσβλήθηκε, καθώς πρόκειται για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Ο 48χρονος αναφέρθηκε στη σταδιοδρομία του στον Στρατό, λέγοντας ότι μετείχε σε αποστολή στο Αφγανιστάν, ολοκλήρωσε τη θητεία του με άριστα, έχει λάβει μέρος σε διεθνή σχολεία και είχε ψηφιστεί ως ο καλύτερος προϊστάμενος. Η εισαγγελέας έδρας πρότεινε την ενοχή του και ο 48χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα και η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.