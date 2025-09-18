Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην πόλη Εϊλάτ του Ισραήλ, όταν drone κατέπεσε στην είσοδο ξενοδοχείου, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε υλικές ζημιές στην πρόσοψη του κτηρίου, ενώ επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις ασφαλείας και ιατρικό προσωπικό.

Eyewitnesses report a drone impact in Eilat. https://t.co/aURJJoma23 pic.twitter.com/5SHLNWpP5N — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 18, 2025

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ότι το drone εκτοξεύθηκε «από τα ανατολικά» φράση που χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Αν και δεν υπήρξε επίσημη ανάληψη ευθύνης, λογαριασμός στο Telegram, ο οποίος θεωρείται προσκείμενος στους Χούθι, δημοσίευσε βίντεο από την επίθεση.

Λίγη ώρα πριν την πρόσκρουση, είχαν ηχήσει προειδοποιητικές σειρήνες στην πόλη, ενεργοποιώντας το σύστημα αεράμυνας λόγω ύποπτης εναέριας δραστηριότητας. Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει δεκάδες drones προς το Ισραήλ, με αρκετές επιθέσεις να στοχεύουν το Εϊλάτ.