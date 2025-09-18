Η κατάσταση στην Γάζα επιδεινώνεται δραματικά, λεπτό προς λεπτό με τις ισραηλινές επιθέσεις να αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών και τις τηλεπικοινωνίες να διακόπτονται σε όλη την περιοχή. Η διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο και των τηλεφωνικών γραμμών εντείνει τον αποκλεισμό και την απομόνωση των κατοίκων, ενώ χιλιάδες προσπαθούν να εγκαταλείψουν την Πόλη της Γάζας, που έχει μετατραπεί σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων.

Πάνω από 79 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στην Γάζα

Τουλάχιστον 79 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα τις τελευταίες 24 ώρες σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, με τους περισσότερους θανάτους να καταγράφονται στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, τέσσερις ακόμη Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, πέθαναν από υποσιτισμό, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων από πείνα σε τουλάχιστον 435 από την αρχή του πολέμου.

Οι επιθέσεις συμβαίνουν την ώρα που τα ισραηλινά άρματα μάχης εθεάθησαν να κινούνται σε δύο κύριες αρτηρίες της Πόλης της Γάζας, οι οποίες αποτελούν τις βασικές διόδους προς το κέντρο της πόλης. Η διακοπή του διαδικτύου και των τηλεφωνικών γραμμών έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς αποκόπτει τους κατοίκους από κάθε μορφή επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Η κατάσταση αυτή καθιστά δυσχερή την πρόσβαση σε βοήθεια, αλλά και την ενημέρωση για την πραγματική κατάσταση στο έδαφος.

Σέιχ Ραντουάν και Τελ αλ-Χάουα στο επίκεντρο των επιθέσεων

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν ήδη τα ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας, ενώ συνεχίζουν τις αδιάκοπες επιδρομές στις γειτονιές Σέιχ Ραντουάν και Τελ αλ-Χάουα. Οι περιοχές αυτές φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό πολιτών που προσπαθούν να βρουν καταφύγιο από τις μάχες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για μαζικούς θανάτους αμάχων.

Παράλληλα, η κατάσταση στην υγεία παραμένει δραματική. Το παιδιατρικό νοσοκομείο αλ-Ραντίσι, που βρίσκεται στη Νέα Πόλη της Γάζας και αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο κέντρο για παιδιά με σοβαρές ασθένειες όπως καρκίνο και νεφρική ανεπάρκεια, υπέστη τρεις ξεχωριστές επιθέσεις από το ισραηλινό πυροβολικό μέσα σε λίγες ώρες.

Οι ζημιές σε υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως κλιματιστικά συστήματα, δεξαμενές νερού και ηλιακά πάνελ, έχουν μειώσει σημαντικά τη λειτουργικότητα του νοσοκομείου. Η εκκένωση των μισών ασθενών δείχνει το μέγεθος της κρίσης, καθώς πολλοί από τους ασθενείς είναι σε κρίσιμη κατάσταση και χρειάζονται συνεχή φροντίδα.

Πλήρης διακοπή επικοινωνιών στην Γάζα

Η διακοπή των τηλεπικοινωνιών επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες παροχής βοήθειας, αφού οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι διεθνείς υπηρεσίες βρίσκονται σε απόλυτο σκοτάδι για τις πραγματικές ανάγκες και την εξέλιξη των γεγονότων. Ο αποκλεισμός της Γάζας έχει οδηγήσει σε σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και φάρμακα, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που πεθαίνουν από πείνα και υποσιτισμό αυξάνεται ανησυχητικά.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με έντονη ανησυχία την κλιμάκωση της βίας στη Γάζα. Μετά από έκθεση της επιτροπής του ΟΗΕ που κατήγγειλε γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα, το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, ενώ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με στόχο την κατάληψη της περιοχής και την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Από την αρχή του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 3.500 Παλαιστίνιοι, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στον πολύχρονο πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς να ξεπερνά τους 65.000. Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει εκρηκτική, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα διαρκές πεδίο μάχης, αποκομμένοι από τον έξω κόσμο, χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές.

Η διακοπή των τηλεπικοινωνιών στη Γάζα δεν είναι μόνο μια τεχνική δυσκολία, αλλά και μια στρατηγική κίνηση που απομονώνει τον πληθυσμό, δυσχεραίνοντας την ανθρωπιστική βοήθεια και την ενημέρωση των διεθνών ΜΜΕ. Η απομόνωση αυτή επιτείνει τον ανθρώπινο πόνο και καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την προσπάθεια για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Γάζα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να επανεξετάσει σήμερα ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός και ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας — το σχέδιο υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των κρατών μελών και επιδιώκεται η ψήφισή του παρότι οι ΗΠΑ έχουν ασκήσει επανειλημμένα βέτο.

Τα μέλη του Συμβουλίου ξεκίνησαν συνομιλίες για αυτό το σχέδιο τον Αύγουστο, έπειτα από την επίσημη κήρυξη κατάστασης λιμού από τον ΟΗΕ στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές στον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ σχεδόν δύο χρόνια.

Το πρώτο κείμενο ζητούσε κυρίως την «άμεση άρση όλων των εμποδίων για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας». Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, η Γαλλία, η Βρετανία και η Ρωσία έθεσαν υπό αμφισβήτηση εάν θα βοηθούσε μια απόφαση εστιασμένη αποκλειστικά σε ανθρωπιστικά ζητήματα, δεδομένου ότι το όργανο αυτό έχει σκοπό να διαφυλάττει την ειρήνη και την ασφάλεια — και ότι, σε κάθε περίπτωση, θα αντιμετωπιζόταν βέτο από τις ΗΠΑ.

Καθώς το σχέδιο πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία το απόγευμα (ώρα Νέας Υόρκης), η εκδοχή, την οποία έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, καλεί να αρθούν οι περιορισμοί στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και για «άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», καθώς και την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη απορρίψει επανειλημμένα παρόμοια σχέδια απόφασης — πιο πρόσφατα τον Ιούνιο — όταν οι ΗΠΑ άσκησαν για πολλοστή φορά το βέτο που διαθέτουν, για να προστατεύσουν τον πιο στενό σύμμαχό τους στην περιοχή, το Ισραήλ.

Ο ΟΗΕ κατηγορεί ανοιχτά το Ισραήλ για «γενοκτονία»

Μέσα στο κλίμα διεθνούς ανησυχίας για την κλιμάκωση της κρίσης στη Γάζα, η πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ αποτελεί το πιο ισχυρό «κατηγορώ» κατά του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου. Το τελικό πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τεκμηριώνει κατηγορίες γενοκτονίας σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας.

Η πολυσέλιδη έκθεση συγκεντρώνει μαρτυρίες επιζώντων και συγγενών θυμάτων, στοιχεία από ανθρωπιστικές οργανώσεις, καθώς και δεδομένα υπηρεσιών του ΟΗΕ, αποτυπώνοντας την καταστροφή που συντελείται τα τελευταία δύο χρόνια στη στενή λωρίδα γης όπου κατοικούσαν περίπου 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι. Οι αναφορές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των γεγονότων που ακολούθησαν την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.