Αν και από το περιβάλλον του Παναθηναϊκού έχει διαρρεύει ότι ο Σεργκέι Ρεμπρόφ είναι ο πρώτος στόχος για την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, ο Ουκρανός προπονητής διέψευσε τα σενάρια και έκανε λόγο για φήμες!

Ο Ρεμπρόφ έκανε δηλώσεις στα ουκρανικά ΜΜΕ και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ουκρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να συνεχίσει τη δουλειά του στην Εθνική Ουκρανίας.

Τι ανέφερε ο Ρεμπρόφ:

Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για εσάς και ότι θα μπορούσατε να είστε ο νέος προπονητής του συλλόγου. Ισχύει αυτό;

«Ρωτήστε τους, τους Έλληνες δημοσιογράφους, τι γράφουν. Έχω συμβόλαιο με την Ουκρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, οπότε πώς μπορώ να διαπραγματευτώ με έναν άλλο σύλλογο; Όλα είναι φήμες».

Θα ήταν ο Παναθηναϊκός μια ενδιαφέρουσα επιλογή για εσάς; Είναι ένα μεγάλο όνομα στο ελληνικό ποδόσφαιρο…

«Ενδιαφέρομαι να συνεργαστώ με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας».