Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στην κορυφή της λίστας του τον Σεργκέι Ρεμπρόφ για τη θέση του προπονητή, με τον 51χρονο Ουκρανό να αποτελεί τον «εκλεκτό» της διοίκησης Αλαφούζου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν γίνει επαφές με τον εκπρόσωπό του, ενώ αναμένεται και η απάντηση της ουκρανικής ομοσπονδίας, όπου ο Ρεμπρόφ κατέχει και τη θέση του αντιπροέδρου.

Ο έμπειρος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2025 με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, ωστόσο επιθυμεί να επιστρέψει στο συλλογικό ποδόσφαιρο. Η προοπτική του Παναθηναϊκού τον ενδιαφέρει έντονα, αρκεί να βρεθεί η φόρμουλα για την αποδέσμευσή του.