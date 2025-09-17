Ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν ανταποκρίθηκε στην έκκληση των παικτών και της διοίκησης, ελάχιστοι είχαν το κουράγιο για να βρεθούν στις εξέδρες της Λεωφόρου για το ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea, ενώ ο αγώνας είχε μορφή μίνι – συλλαλητηρίου.

Οι οργανωμένοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ζητούσαν εν χορώ την πώληση της ΠΑΕ και την αποχώρηση του Γιάννη Αλαφούζου από τη διοίκηση, ενώ αυστηρά ήταν και τα μέτρα ασφαλείας.

Παράλληλα υπήρξαν και συνθήματα κατά τόσο κατά του Γιάννη Παπαδημητρίου, όσο και κατά των παικτών και η απαίτηση να δώσουν περισσότερα στους αγώνες.