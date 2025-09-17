Το χειροκρότημα ήταν ζεστό, αυθόρμητο. Οι περίπου 700 φίλοι του Παναθηναϊκού που ταξίδεψαν μέχρι το Πανθεσσαλικό για τον αγώνα των Πρασίνων με την Κηφισιά ένοιωσαν οικειότητα με τον προπονητή των αντιπάλων. Ο Σεμπαστιάν Λέτο δεν έφυγε ποτέ από την καρδιά τους, άλλωστε είχε πρωταγωνιστήσει στην κατάκτηση του τελευταίου τίτλου που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, το 2010.

Δύο ώρες αργότερα ο Αργεντινός κέρασε φαρμάκι τους φίλους του Τριφυλλιού και τους έκανε να αναρωτιούνται αν θα έπρεπε να κάθεται αυτός στον πάγκο της ομάδας τους.

Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσει και η ηγεσία του Παναθηναϊκού, και μάλιστα άμεσα.

Ο Λέτο αποτελεί μέλος της οικογένειας των Πρασίνων. Τα περισσότερα παιχνίδια στην καριέρα του, 141, τα έχει παίξει με το Τριφύλλι στο στήθος. Σήκωσε πρωτάθλημα και κύπελλο. Γνωρίζει νοοτροπίες, τα αιώνια ντέρμπι και από τις δύο πλευρές λόγω της θητείας του και στον Ολυμπιακό, ενώ στα προπονητικά του βήματα που δεν είναι λίγα αλλά υποσχόμενα, έχει μάθει να επιβιώνει με τα ελάχιστα.

Στις δηλώσεις του στο Πανθεσσαλικό έδειξε επίσης πως πιστεύει στις δυνατότητες του Παναθηναϊκού, λέγοντας μια φράση που δεν ζυγίστηκε καλά: «Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα που θα παλέψει για να κατακτήσει το πρωτάθλημα».

Αν πράγματι ο Λέτο πιστεύει πως η πρώην ομάδα του μπορεί να παλέψει για τον τίτλο τότε δεν μένει παρά να τον καλέσει ο Γιάννης Αλαφούζος και να του ζητήσει να αποδείξει τα λόγια του.

Ο Λέτο είναι νέος, μόλις 39 ετών. Εχει όρεξη για δουλειά, τον αγαπά ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ξέρει ως παίκτης από πρωταθλητισμό και γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα όπως το εσωτερικό της παλάμης του. Ισως είναι η μοναδική λύση για τον Γιάννη Αλαφούζο αυτή τη στιγμή για να βγει από το αδιέξοδο. Το ρίσκο είναι μεγάλο, δεν ήταν όμως το ίδιο μεγάλο όταν έφερνε κάποιους «τελειωμένους» που αναζητούν εύκολα λεφτά, όπως τους Τερίμ και Μπόλονι, τους Πογιάτους και τους αμφιβόλου αξίας Αλόνσο και Βιτόρια;