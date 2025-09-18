Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ένας 40χρονος τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) μέσα σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων στη διασταύρωση των οδών Σάκη Καραγιωργά και Διαδόχου Παύλου στη Γλυφάδα ερευνούν αστυνομικοί της Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, πρόκειται για 40χρονο Ρομ από τη Λαμία, ο οποίος διέμενε στην Καμηλόβρυση και τις τελευταίες ημέρες είχε πάει σε συγγενείς του στην Αθήνα. Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών κάνουν λόγο για ασφυξία. Συγκεκριμένα, πιστεύεται ότι ο άνδρας επιχείρησε να πάρει ρούχα από τον κάδο πέφτοντας μέσα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί, καθώς ο κάδος διαθέτει σύστημα, το οποίο κλείνει αυτόματα και δεν ανοίγει από το εσωτερικό του.

Από το πρωί συγγενείς και φίλοι του 40χρονου από τη Λαμία αφήνουν λουλούδια, μπύρες και τσιγάρα στο σημείο κοντά στον κάδο ανακύκλωσης ρούχων στη Γλυφάδα, όπου βρέθηκε νεκρός.