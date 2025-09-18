Νεκρός ανασύρθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) ένας άνδρας μέσα από κάδο ανακύκλωσης ρούχων στη Γλυφάδα.

Ο άνδρας, εντοπίστηκε στην Οδό Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου. Στο σημείο μετέβησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα προκειμένου να τον βγάλουν από τον κάδο. Ο άντρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο.

Ο άνδρας φαίνεται να εγκλωβίστηκε μέσα στον κάδο, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν, μεταδίδει το MEGA.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άνδρα Ρομά.