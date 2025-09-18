Οι μετεγγραφές των πρωτοετών φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Για πρώτη φορά, η διαδικασία επιταχύνεται με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των σπουδών και την υποστήριξη των οικογενειών των φοιτητών.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις θα ξεκινήσουν μέσα στον Σεπτέμβριο, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών. Για να υποβληθεί η αίτηση στο σχετικό Πληροφοριακό Σύστημα, είναι απαραίτητη η απόκτηση ακαδημαϊκών κωδικών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η πρόσβαση στον «Εύδοξο», μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου.

Η αλλαγή αυτή εφαρμόζεται μετά την ψήφιση νέας νομοθεσίας από την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, με στόχο να διαχωριστούν σαφώς η τακτική περίοδος των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Ιουνίου από τις επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου, οι οποίες αφορούν εξαιρετικές περιπτώσεις όπως σοβαρά προβλήματα υγείας ή οικογενειακές απώλειες.

Με την έγκαιρη ανακοίνωση των μετεγγραφών, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους θα αποφύγουν περιττά έξοδα και ταλαιπωρία, ενώ διευκολύνεται η ομαλή ένταξή τους στο νέο ακαδημαϊκό περιβάλλον και η καλύτερη προετοιμασία των πανεπιστημιακών υποδομών.

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας των μετεγγραφών – για πρώτη φορά από φέτος – δεν αποτελεί απλώς μια αυτονόητη παρέμβαση. Είναι μια ουσιαστική κοινωνική πρωτοβουλία, που αποδεικνύει ότι η Πολιτεία βρίσκεται δίπλα στους φοιτητές μας και τις οικογένειές τους…»

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, τόνισε: «Για πρώτη φορά φέτος, οι μετεγγραφές θα ανακοινωθούν ενάμιση μήνα νωρίτερα, κάτι που αποδεικνύει στην πράξη πως η κυβέρνηση λειτουργεί με σχέδιο, ταχύτητα και ευαισθησία απέναντι στη φοιτητική κοινότητα…»