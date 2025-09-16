Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προσφέρει χρηματική ενίσχυση 4.000€ σε 20 πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, με στόχο τη στήριξη οικογενειών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Η χορηγία θα καταβληθεί σε 8 ισόποσες δόσεις των 500€, καλύπτοντας βασικές ανάγκες όπως σίτιση και διαμονή.

Η κατανομή των φοιτητών ανά νησί:

8 φοιτητές από Κέρκυρα και Παξούς,

4 φοιτητές από Λευκάδα,

4 φοιτητές από Κεφαλονιά και Ιθάκη,

4 φοιτητές από Ζάκυνθο.

Στόχος του προγράμματος

Η πρωτοβουλία συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του φοιτητή και ενισχύει την κοινωνική συνοχή στην περιοχή.

Προθεσμία αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 14:00. Η έγκαιρη συμμετοχή είναι κρίσιμη, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Η υπεύθυνη δήλωση ΕΔΩ

Η αίτηση συμμετοχής του ωφελούμενου ΕΔΩ