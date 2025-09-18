Οι τιμές του καφέ παρουσιάζουν συνεχείς ανατιμήσεις διεθνώς, φτάνοντας σε υψηλά 45 ετών, ενώ αναμένεται να συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες.

Οι κύριες αιτίες είναι οι διεθνείς τιμές των ποικιλιών Arabica και Robusta, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ο υψηλός ΦΠΑ στην Ελλάδα.

Ως αποτέλεσμα, ο καφές γίνεται όλο και περισσότερο είδος πολυτελείας, οδηγώντας τους καταναλωτές να μειώνουν την κατανάλωσή τους ή να στρέφονται σε εναλλακτικές όπως ο καφές από το σούπερ μάρκετ.

Καφές: Όλο ανεβαίνει η τιμή του

Αύγουστος ‘24 – Αύγουστος ‘25

+ 18,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Παράλληλα, οι διεθνείς τιμές του καφέ έχουν εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών, λόγω κλιματικής αλλαγής, μειωμένων σοδειών στις κύριες χώρες παραγωγής αλλά και γεωπολιτικών εντάσεων.

Καφές: Κοντά σε ρεκόρ τα futures

Θα ακριβύνει κι άλλο η τιμή του;

Αύξηση κατά 50% στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης από τις αρχές Αυγούστου

Οι λόγοι: