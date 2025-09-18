Ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στην περιοχή αποτελούν τα σχέδια για την εγκατάσταση περίπου 2.200 νέων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο έως το 2029. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), αξιοποιώντας το χρηματοδοτικό εργαλείο InvestEU, ενέκρινε τη χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου ύψους έως 17,5 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Joltie SA, η οποία εξειδικεύεται στις λύσεις φόρτισης.

Η επένδυση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι δύο χώρες προσπαθούν να καλύψουν την απόσταση από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αριθμό φορτιστών ανά ηλεκτρικό όχημα. Σήμερα, η Ελλάδα διαθέτει περίπου 3.000 δημόσιους φορτιστές, αριθμός που θεωρείται χαμηλός για την αναμενόμενη αύξηση της χρήσης EV τα επόμενα χρόνια. Αντίστοιχα, στην Κύπρο η υποδομή παραμένει περιορισμένη, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο αναγκαία την επέκταση του δικτύου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της EIB, το έργο θα συμβάλει στην πράσινη μετάβαση, μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων και προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια στους οδηγούς, που μέχρι σήμερα ανησυχούν για το πού θα φορτίσουν το όχημά τους εκτός κατοικίας. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της εγκατάστασης και συντήρησης, ενώ εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί η περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς αρκετοί φορτιστές θα τοποθετηθούν σε μικρότερους οικισμούς και σε σημεία με τουριστικό ενδιαφέρον.

Η πρωτοβουλία συνδέεται επίσης με τον στόχο της ΕΕ για τουλάχιστον 3,5 εκατ. σημεία φόρτισης έως το 2030, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για μηδενικές εκπομπές στον τομέα των μεταφορών. Η Joltie SA έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει τεχνολογίες «έξυπνης φόρτισης», που θα επιτρέπουν καλύτερη διαχείριση ενέργειας και θα αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές.

Η επένδυση της EIB αναμένεται να λειτουργήσει και ως μοχλός για επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω συνεργασίες με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις. Έτσι, η ηλεκτροκίνηση αποκτά πιο σταθερή βάση στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών και κάνοντας τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιο ελκυστική επιλογή για την καθημερινή μετακίνηση.

