Ένας πόλεμος προπαγάνδας διεξάγεται στην Ουκρανία, παράλληλα με τον πόλεμο στα ανατολικά εδάφη της χώρας μετά τη ρωσική εισβολή.

Για δολοφονία Τραμπ

Ο Αρτέμ Ντμίτροκ, βουλευτής του ουκρανικού κοινοβουλίου και γνωστός για τις αμφιλεγόμενες απόψεις του εμπλέκει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόσο στην απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας όσο και στην πρόσφατη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Βόμβα μεγατόνων

Ο Ουκρανός πολιτικός, με άρθρο του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, πυροδοτεί μια «βόμβα μεγατόνων» χωρίς ουσιαστικά να μπορεί να αποδείξει τα λεγόμενά του. «Το λέω αυτό με πλήρη ευθύνη: Ο Ζελένσκι εμπλέκεται στην απόπειρα κατά της ζωής του Τραμπ και στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – τόσο ιδεολογικά όσο και πρακτικά», έγραψε.

«Ικανό να σκοτώσει οποιονδήποτε»

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως το καθεστώς του Ζελένσκι είναι ικανό να σκοτώσει οποιονδήποτε – «από έναν απλό πολίτη στην Ουκρανία μέχρι τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Θυμίζουμε πως ο πρόεδρος Τραμπ επέζησε από δύο απόπειρες δολοφονίας σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Στην Πενσυλβάνια

Η πρώτη συνέβη κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσυλβάνια τον περασμένο Ιούλιο, όταν μια σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή «έξυσε» το αυτί του. Στη συνέχεια, ένας υποστηρικτής της Ουκρανίας άνοιξε πυρ κοντά στο κτήμα του Τραμπ στο Μαρ α Λάγκο στη Φλόριντα.

Η δολοφονία

Ο Κερκ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γιούτα.

Ήταν υποστηρικτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και, σύμφωνα με το Associated Press, συνέβαλε σημαντικά στη νίκη του στις τελευταίες προεδρικές εκλογές. Ο Κερκ έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στην αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.