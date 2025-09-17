Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε σήμερα ξανά κατά δικαστών που του είχαν ασκήσει δίωξη και τον είχαν δικάσει κατά τη θητεία του προκατόχου του στον Λευκό Οίκο, του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, με πρόσχημα την πρόσφατη δολοφονία του υπερσυντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Στο στόχαστρο του ενοίκου του Λευκού Οίκου στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social βρέθηκαν δύο από τους συνήθεις στόχους του: ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ και ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν, ο οποίος είχε προεδρεύσει στη δίκη του στην υπόθεση για κρυφές καταβολές χρημάτων σε μια σταρ πορνογραφικών ταινιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσάπτει στον Τζακ Σμιθ ότι ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια έρευνα για το Turning Point, το κίνημα που ίδρυσε ο Αμερικανός συντηρητικός διαμορφωτής κοινής γνώμης (influencer) Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Γιατί το καταπληκτικό Turning Point τέθηκε υπό ΈΡΕΥΝΑ από τον ‘Διαταραγμένο’ Τζακ Σμιθ και τη Διεφθαρμένη και Ανίκανη κυβέρνηση Μπάιντεν;», διερωτάται ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμα στο Truth.

«Προσπάθησαν να αναγκάσουν τον Τσάρλι, όπως και πολλούς άλλους ανθρώπους και κινήματα, να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους. Εργαλειοποίησαν το υπουργείο Δικαιοσύνης κατά των πολιτικών αντιπάλων του Τζο Μπάιντεν, περιλαμβανομένου ΕΜΟΥ!», σημειώνει επίσης.

Ο Τζακ Σμιθ, που τελεί υπό διοικητική έρευνα μετά την επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ, είχε διοριστεί ειδικός εισαγγελέας το 2022.

Αυτός είχε ασκήσει σε ομοσπονδιακό επίπεδο δίωξη κατά του Ντόναλντ Τραμπ για παράνομες απόπειρες να ανατρέψει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2020 και για παρακράτηση διαβαθμισμένων εγγράφων μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Οι διώξεις εναντίον του εγκαταλείφθηκαν μετά την επανεκλογή του στην αμερικανική προεδρία, βάσει της παράδοσης να μην διώκεται ένας εν ενεργεία πρόεδρος. Ο Τζακ Σμιθ είχε στη συνέχεια παραιτηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Χωρίς να αναφέρει το όνομά του, ο πρόεδρος Τραμπ καταφέρεται επίσης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth κατά του Χουάν Μέρτσαν, ο οποίος προήδρευσε στη δίκη του στην υπόθεση Στόρμι Ντάνιελς. Ο Τραμπ είχε κριθεί ένοχος 34 κατηγοριών για κρυφές πληρωμές ύψους 130.000 δολαρίων στην πρώην σταρ πορνογραφικών ταινιών Στόρμι Ντάνιελς.

Ο Τραμπ εκφράζει την επιθυμία ο «διεφθαρμένος» δικαστής να καταβάλει «μια μέρα ένα πολύ υψηλό τίμημα για τις παράνομες πράξεις του».

Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών έχει ενισχύσει τις επιθέσεις του εναντίον των Δημοκρατικών και προοδευτικών οργανώσεων, τις οποίες κατηγορεί ότι προωθούν την πολιτική βία.

«Η ριζοσπαστική αριστερά προκάλεσε τεράστιες ζημιές στη χώρα», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος χθες, Τρίτη, πριν αναχωρήσει για τη Βρετανία. «Αλλά το διορθώνουμε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Washington Post, ρεπουμπλικανός βουλευτής του Ουισκόνσιν κατέθεσε πρόταση νόμου για να εμποδίσει τη χορήγηση ομοσπονδιακών κεφαλαίων σε οργανώσεις που απασχολούν ανθρώπους «που ανέχονται και εκθειάζουν την πολιτική βία».

Η New York Times διευκρίνισε από την πλευρά της ότι αυτές που βρίσκονται κυρίως στο στόχαστρο είναι η Open Society Foundation του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος, όπως και η Ford Foundation, οι οποίες χρηματοδοτούν αμφότερες αριστερές οργανώσεις.