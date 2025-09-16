Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενημέρωσε ότι είχε μια «καλή τηλεφωνική συνομιλία» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπου ανέφερε πως σύντομα η ΕΕ θα παρουσιάσει το 19ο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία.

Οι κυρώσεις

Οι νέες κυρώσεις θα στοχεύουν τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και τον τομέα της ενέργειας. Από την περιγραφή είναι πιθανό να υπάρξει σαφής στόχευση σε όσους μεσολαβούν για την αγορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αέριο από ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε πως θα προτείνει την σταδιακή απεμπλοκή των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία. Κάτι που ανοίγει τον δρόμο για την εισαγωγή LNG από τις ΗΠΑ για αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου. Η πλήρης απεμπλοκή της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο θα απαιτήσει από 6 έως 12 μήνες.

Τι ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την συνομιλία της με τον Ντόναλντ Τραμπ

Είχα μια καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σχετικά με την ενίσχυση των κοινών μας προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία μέσω πρόσθετων μέτρων.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα στοχεύει τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και τον τομέα της ενέργειας.

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας, που στηρίζεται στα έσοδα από τα ορυκτά καύσιμα, χρηματοδοτεί την αιματοχυσία στην Ουκρανία.

Για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση, η Επιτροπή θα προτείνει την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία.