Ακόμη και με «εμφύλιο» απειλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις υποχωρήσεις που θεωρείται ότι κάνει η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο να κλείσει σύντομα η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Μήλον της Έριδος είναι τώρα οι παραχωρήσεις που ζητά η Ουάσιγκτον να γίνουν στην εποπτεία μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, οι περισσότερες και μεγαλύτερες από τις οποίες είναι αμερικανικές. Οι νέες αυτές απαιτήσεις προέβαλαν αφού είχαν κλείσει οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο μεταξύ των δύο πλευρών.

Μπορεί ο Τραμπ να μην έχει κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες ή την Ευρώπη, αλλά είναι η ΕΕ εκείνη που έχει προωθήσει πρωτίστως σχετική αυστηρή νομοθεσία για μεγαλύτερο έλεγχο τέτοιων εταιρειών μέσω της νομοθετικής πράξης Digital Services Act (DSA).

Η Ευρώπη πιέζεται μεταξύ άλλων από συγκεκριμένους κλάδους, όπως οι γερμανικές και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, για να επισημοποιηθεί σύντομα η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ και να μειωθούν οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα από 27,5% σήμερα σε 15%. Πιέσεις υπάρχουν κι από άλλους ευρωπαϊκούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και ο Τραμπ εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολλά –και συχνά συγκρουόμενα- συμφέροντα με στόχο να κλείσει όσο το δυνατόν καλύτερο deal για την Αμερική.

Η αντίδραση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Σε συνέντευξη-παρέμβασή της στους Financial Times, η Επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα, προειδοποίησε ευθέως ότι Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να αποχωρήσει από μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ εάν ο Τραμπ ενεργήσει βάσει των απειλών του να στοχοποιήσει την ΕΕ εάν το μπλοκ δεν αποδυναμώσει την νομοθεσία του περί εποπτείας των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, δήλωσε η τσαρίνα Ανταγωνισμού των Βρυξελλών.

Τα λόγια της ήταν χαρακτηριστικά. Η Ριμπέρα, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα κάλεσε την ΕΕ να είναι θαρραλέα στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ και «να αποφύγει τον πειρασμό να υποταχθεί στα συμφέροντα των άλλων». «Μπορεί να είμαστε ευγενικοί, ευγενικοί, να προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να λύσουμε προβλήματα και αποκλίσεις, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε ό,τι [απαιτούν]», δήλωσε η επίτροπος Ανταγωνισμού. «Δεν μπορούμε να υποταχθούμε στη βούληση μιας τρίτης χώρας», είπε.

Σκληρό πόκερ από Τραμπ

Μόνο αφού οι Βρυξέλλες και η Ουάσινγκτον ανακοίνωσαν τις πλήρεις λεπτομέρειες εμπορικής συμφωνίας, ο Τραμπ μονομερώς παρενέβη ξανά κι απείλησε να επιβάλει δασμούς και ελέγχους στις εξαγωγές σε χώρες των οποίων οι φόροι, οι κανόνες ή οι νόμοι για τις εταιρείες τεχνολογίας «κάνουν διακρίσεις» εις βάρος των ΗΠΑ, όπως είπε.

Η Ισπανίδα Ριμπέρα, η οποία είναι δεύτερη μετά την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη δομή εξουσίας της Κομισιόν, τόνισε ότι είναι κυριαρχικό δικαίωμα του μπλοκ πώς θα χειριστεί τη δική της ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών κανόνων της.

Σκληρή γλώσσα κι από τον Τιερί Μπρετόν

Η Ριμπέρα δεν είναι η μόνη που αντιδρά στην προθυμία της Φον ντερ Λάιεν και στη σκληρή στάση του Τραμπ. Ο Τιερί Μπρετόν, ο Επίτροπος περί Ψηφιακών Υποθέσεων της ΕΕ ο οποίος απομακρύνθηκε από τη Φον ντερ Λάιεν, άσκησε σκληρή κριτική στην εμπορική συμφωνία που έκλεισε η Κομισιόν με τις ΗΠΑ. «Μας είπαν ότι η ταπείνωση ήταν το τίμημα που έπρεπε να πληρώσουμε για τη σταθερότητα», έγραψε σε άρθρο του στον Guardian. «Αλλά αν δεν αντιδράσουμε τώρα, θα έχουμε ταπείνωση και αστάθεια. Θα είναι τελικά αρκετή αυτή η τελευταία επίθεση στους ψηφιακούς μας νόμους για να μας ξυπνήσει;», αναρωτήθηκε.

Στην παρέμβασή του με τίτλο «Η ΕΕ παραδόθηκε στον Τραμπ σχετικά με τους εμπορικούς δασμούς – τώρα κινδυνεύει να συνθηκολογήσει ξανά», ο Μπρετόν αναφέρει επίσης:

«Για πόσο καιρό εμείς, οι πολίτες της ΕΕ, θα ανεχόμαστε αυτές τις απειλές; Να υποταχθούμε σε όσους θέλουν να μας επιβάλουν τους κανόνες τους, τους νόμους τους, τις προθεσμίες τους; Να παραδοθούμε σε όσους τώρα τολμούν να υπαγορεύσουν τις θεμελιώδεις δημοκρατικές και ηθικές μας αρχές, τους κανόνες μας για το πώς ζούμε μαζί, ακόμη και για το πώς προστατεύουμε τα παιδιά μας στο διαδίκτυο; Γιατί και στο όνομα τίνος θα συμφωνούσαμε να απορρίψουμε τους διπλούς ψηφιακούς κανονισμούς μας, την DSA και τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), οι οποίοι ψηφίστηκαν με σαφήνεια, θάρρος και πεποίθηση με σαρωτική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν υπέρ του DMA με 588 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 31 αποχές, και υπέρ του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές με 539 ψήφους κατά και 54 κατά και 30 αποχές», σημειώνει.