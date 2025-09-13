Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα «Made in Europe», ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής στήριξης του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι λεπτομέρειες της νέας κατηγορίας, που θα ενσωματωθούν στις μελλοντικές προδιαγραφές εκπομπών CO2, αναμένονται να καθοριστούν σύντομα, με στόχο τη σταδιακή προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου στις ανάγκες της αγοράς και της τεχνολογικής εξέλιξης.

Σε επαφές με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις κατασκευαστών αυτοκινήτων (ACEA) και προμηθευτών (CLEPA), η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων που φέρνει η έντονη ανταγωνιστικότητα από την Κίνα στους τομείς των αυτοκινήτων, των μπαταριών και της τεχνολογίας αυτοματοποιημένης οδήγησης. Παράλληλα, πρόκειται να επιταχυνθεί η αναθεώρηση των προτύπων για τις εκπομπές CO2, που προβλέπουν από το 2035 την απαγόρευση πώλησης νέων αυτοκινήτων με ρύπους, με σκοπό να καταστεί το πλαίσιο πιο ρεαλιστικό και ευέλικτο.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι η στήριξη στην ευρωπαϊκή βιομηχανία αυτοκινήτων συνδυάζει την αποανθρακοποίηση με την τεχνολογική ουδετερότητα. Με επενδύσεις ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στα «μελλοντικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα των μπαταριών», το σχέδιο ενισχύει επίσης την παραγωγή καινοτόμων τεχνολογιών στην ήπειρο, επιβάλλοντας παράλληλα αυστηρότερους όρους στις επενδύσεις κατασκευαστών και προμηθευτών από τρίτες χώρες, ειδικά από την Κίνα.

Η ACEA χαιρέτισε τα βήματα προόδου, παρότι ο πρόεδρός της, Ola Källenius, υπογράμμισε πως παραμένουν διαφορές και η ανάγκη για άμεση προσαρμογή των κανόνων CO2 στην πραγματικότητα της αγοράς. Επισημαίνει ότι η επιτάχυνση της ζήτησης και η ενίσχυση υποδομών όπως το δίκτυο φόρτισης είναι κρίσιμες παράμετροι για την επιτυχία της μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα.

Η νέα κατηγορία μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων έρχεται να συμβάλει τόσο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας όσο και στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, όντας παράλληλα μια απάντηση στις γεωπολιτικές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της κινητικότητας στην Ευρώπη.