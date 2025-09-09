Η Rimac Technology παρουσιάζει τους κινητήρες και την μπαταρία ηλεκτρικών οχημάτων επόμενης γενιάς στην έκθεση IAA Mobility 2025 στο Μόναχο. Σε αυτά περιλαμβάνονται μπαταρίες στερεάς κατάστασης επόμενης γενιάς και ηλεκτρικοί άξονες.

Η Rimac, σε συνεργασία με την ProLogium και την Mitsubishi Chemical Group, έχει αναπτύξει μπαταρίες στερεάς κατάστασης που διευρύνουν τα όρια της ενεργειακής πυκνότητας και της ασφάλειας. Αυτές βασίζονται σε κυψέλες NMC 46XX Gen2, με θερμοπλαστικό σύνθετο περίβλημα μπαταρίας επόμενης γενιάς (Pentatonic) που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Kautex Textron.

Ηδη στο Μόναχο έκανε την εμφάνιση της μια νέα μπαταρία από τη Rimac. Η συγκεκριμένη μπαταρία της εταιρείας έχει χωρητικότητα 100 kWh ενώ το πιο ενδιαφέρον ότι μπορεί να φορτίζει από 10-80% σε 6,5 λεπτά σε ταχυφορτιστή. Το χρονοδιάγραμμα της Rimac αναφέρει ότι η μπαταρία θα γίνει διαθέσιμη το τέταρτο τρίμηνο του 2027, χωρίς όμως να υπάρχει καμία πληροφορία για το ποια εταιρια θα τη χρησιμοποιήσει.