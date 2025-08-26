Το επίτευγμα σημειώθηκε με το πιο πρόσφατο supercar U9 Track Edition της YANGWANG στις 8 Αυγούστου 2025, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί το ταχύτερο EV στον κόσμο.

Το YANGWANG U9 Track Edition είναι δομημένο πάνω στην ίδια πλατφόρμα e4 και τη βασική τεχνική αρχιτεκτονική DiSus-X του YANGWANG U9, που διατίθεται σήμερα στην Κίνα. Επιπλέον, υιοθετεί την πρώτη πλατφόρμα οχημάτων εξαιρετικά υψηλής τάσης 1200V μαζικής παραγωγής στον κόσμο, σε συνδυασμό με ένα σύστημα θερμικής διαχείρισης, βελτιστοποιημένο για ακραίες συνθήκες. Αυτός ο συνδυασμός της υπάρχουσας τεχνικής υποδομής με τις πρωτοποριακές βελτιώσεις ανεβάζει τις επιδόσεις του YANGWANG U9 Track Edition σε πρωτοφανή επίπεδα.

Η κατάρριψη παγκόσμιων ρεκόρ ταχύτητας απαιτεί αδιάκοπη παροχή ισχύος και εξαιρετική σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες. Η πλατφόρμα e4 του YANGWANG U9 Track Edition — διαθέτει το πρώτο σύστημα τεσσάρων κινητήρων υψηλής απόδοσης στον κόσμο με ικανότητα περιστροφής στις 30.000 σ.α.λ. — παρέχει μέγιστη ισχύ 555 kW ανά κινητήρα και συνολική ισχύ συστήματος άνω των 3.000 PS. Αυτό προσδίδει στο όχημα μια εκπληκτική αναλογία ισχύος – βάρους που φτάνει τα 1.217 PS ανά τόνο, καθιστώντας το ένα από τα κορυφαία μοντέλα στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.