Δεν είναι η πρώτη φορά που η CALT, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής λύσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοινώνει κοσμογονικά γεγονότα γύρω από τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρίες που …εκτοξεύουν την αυτονομία αλλά και την ταχύτητα φόρτισης.

Ειδικότερα, η μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας αναφέρει ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην μπαταρία που θα λύσει παντελώς το πρόβλημα της αναμονής αλλά και της αυτονομίας ( ήδη τα περισσότερα ηλεκτρικά προσφέρουν αυτονομία άνω των 400-500 χλμ ενώ σε μοντέλα με μεγάλες μπαταρίες η αυτονομία έχει αγγίξει τα 600χλμ!). Ίσως και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν μέχρι πριν μερικά χρόνια οι αυτοκινητοβιομηχανίες, με την ασθενική αυτονομία των ηλεκτρικών – που αγγίζαν στις καλύτερες περιπτώσεις τα 200 -250 χλμ στα πρώτης γενιάς ηλεκτρικά – αλλά και την χαμηλή ταχύτητα φόρτισης, που καταδίκαζε τον χρόνο φόρτισης.

ΣΕ 5 ΛΕΠΤΑ, 520ΧΛΜ!

Σήμερα, η CATL είναι πολύ κοντά στη λύση: αναφέρει ότι μια νέα μπαταρία θα έχει δυνατότητα ταχύτητας φόρτισης 12C ή καλύτερα η μέγιστη ισχύς φόρτισης αγγίζει τα 1.3 MW. Με αυτόν τον τρόπο η μπαταρία θα προσφέρει αυτονομία 800 χιλιόμετρα. Στην πράξη σε ταχεία φόρτισης θα μπορεί να αναπληρώνει έως 2.5 χιλιόμετρα εμβέλειας ανά δευτερόλεπτο φόρτισης. Κοινώς μέσα σε 5 λεπτά φόρτισης στον κατάλληλο ταχυφορτιστή θα εξασφαλίζει 520 χιλιόμετρα αυτονομίας. Κοινώς, η νέα μπαταρία θα φορτίζει όσο περίπου απαιτείται για να γεμίζει το ρεζερβουάρ ενός συμβατικού αυτοκινήτου βενζίνης ή ντίζελ. Σαφώς, η νέα μπαταρία απαιτεί έναν πολύ ισχυρό φορτιστή, υψηλών ταχυτήτων κάτι που προς το παρόν δεν υπάρχει σε κανένα δίκτυο παρόχου δημοσίων φορτιστών.

Επίσης, το πιο σημαντικό ότι η νέα μπαταρία της CATL θα διατηρεί σημαντικά της αυτονομία της ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που ως γνωστό οι μπαταρίες νέας γενιάς αντιμετωπίζουν αυτό το ζοφερό θέμα, μείωσης της αυτονομίας σε κρύο και πολικές συνθήκες.Η εταιρεία αναφέρει ότι σε θερμοκρασία -10 βαθμών Κελσίου μπορεί ακόμα να φορτίσει από το 10% στο 80% της μέγιστης χωρητικότητας της σε μόλις 15 λεπτά.

Η CATL αποκάλυψε επίσης μια νέα τεχνολογία “Freevoy Dual Power Battery” που συνδυάζει δύο πακέτα μπαταριών σε ένα και σε πιο απλή «γλώσσα» έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αυτονομία σχεδόν την υπερδιπλάσια από αυτές που υπόσχονται σήμερα οι περισσότερες εταιρείες για τα καινούργια τους μοντέλα. Στην πράξη και σε αριθμούς, η CALT τονίζει ότι η νέας γενιάς μπαταρία θα μπορεί να επιτύχει υψηλή αυτονομία η οποία θα αγγίζει έως και τα 1.500 χλμ!