Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την Τρίτη πως έλαβε πρόσκληση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για συνάντηση στον Λευκό Οίκο, η οποία προγραμματίζεται για τις 29 Σεπτεμβρίου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τρεις ημέρες μετά την ομιλία του Ισραηλινού ηγέτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για την τέταρτη κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου όμως οι τηλεφωνικές τους επαφές να είναι ιδιαίτερα συχνές.

Την ανακοίνωση έκανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με θέμα την οικονομία, στον απόηχο δημοσιευμάτων που ήθελαν το πρωθυπουργικό γραφείο να έχει αιτηθεί για μια συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο ίδιος δήλωσε πως η πρόσκληση έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα, ενώ σημείωσε πως από την πρόσφατη ισραηλινή επίθεση κατά ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ έχουν υπάρξει πολλαπλές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, τις οποίες χαρακτήρισε «καλές».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση στη Ντόχα ο Νετανιάχου αρκέστηκε να δηλώσει πως η εκδοχή του Λευκού Οίκου για τα γεγονότα είναι «ακριβής» και πως η ευθύνη για την επιχείρηση ανήκει αποκλειστικά στο Ισραήλ. Ωστόσο, δεν θέλησε να διευκρινίσει πότε ακριβώς ενημερώθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με χθεσινά δημοσιεύματα, ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να είχε ειδοποιηθεί περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη των επιθέσεων χρόνος που όπως σημειώνεται, θα μπορούσε να επιτρέψει την αποτροπή τους, εφόσον υπήρχε τέτοια βούληση από την Ουάσιγκτον.

Αναφερόμενος ειδικά στο πλήγμα, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι ήταν απολύτως δικαιολογημένο. «Το Κατάρ διατηρεί στενές σχέσεις με τη Χαμάς: τη φιλοξενεί, τη χρηματοδοτεί και διαθέτει σημαντικά μέσα πίεσης, τα οποία όμως επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει. Συνεπώς, η ενέργειά μας ήταν απολύτως θεμιτή», δήλωσε χαρακτηριστικά.