Στο θέμα της δολοφονίαςε του Τσάρλι Κερκ αναφέρθηκε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Ο σταρ του Χόλιγουντ και πρώην πολιτικός των Ρεπουμπλικάνων είπε στους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας ότι ήταν πολύ αναστατωμένος που κάποιος έχασε τη ζωή του επειδή είχε διαφορετική άποψη.

Απέδωσε την ευθύνη για τον θάνατο του Κερκ, που υποψιάζεται ότι διαπράχθηκε από τον Τάιλερ Ρόμπινσον, στη διαίρεση που προκάλεσαν οι εταιρείες κοινωνικών μέσων, τα mainstream μέσα ενημέρωσης και οι πολιτικοί τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικάνων.

«Δεχόμαστε χτυπήματα από πολλές διαφορετικές πλευρές και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην πλησιάσουμε περισσότερο στον γκρεμό, γιατί όταν πέσεις από αυτόν τον γκρεμό, δεν υπάρχει δημοκρατία», είπε.

Καλέσε τους φοιτητές με διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις να ενωθούν και να αρχίσουν να επικοινωνούν για να δείξουν στον κόσμο πώς η «δύναμη του λαού» μπορεί να κάνει τη διαφορά.

«Φανταστείτε ότι ενώνεστε και αρχίζετε να επικοινωνείτε μεταξύ σας, θα γίνετε παράδειγμα για το υπόλοιπο έθνος, για όλα τα πανεπιστήμια – για το πώς ενώνεστε, πώς δεν βλέπετε την άλλη πλευρά ως εχθρό ή δεν ανταποδίδετε το κακό με το κακό ή δεν κηρύσσετε πόλεμο ο ένας στον άλλο», είπε.

Ο Σβαρτσενέγκερ πρόσθεσε: «Η δύναμη του λαού είναι η απόλυτη δύναμη – αυτό είναι η δημοκρατία. Όχι η δύναμη των πολιτικών – είναι η δύναμη του λαού».

Οι θαυμαστές έσπευσαν να επαινέσουν τον πρωταγωνιστή του Terminator για την μετρημένη αντίδρασή του, με έναν από αυτούς να γράφει: «Καλά τα είπες, Άρνολντ. Περισσότερη συζήτηση, λιγότερη οργή».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Καλά το έθεσες… Ούτε εγώ είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής του Άρνολντ (από πολιτική άποψη), αλλά έχει απόλυτο δίκιο όσον αφορά το πρόβλημα και τη λύση!!!».

Αλλού, ένας άλλος θεατής δήλωσε: «Συμφωνώ απόλυτα με τον Άρνι. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν πολύ εύκολα να παραμορφώσουν την ανθρωπιά της πραγματικότητάς σου. Μην το επιτρέψεις».

Αφού ο Σβαρτσενέγκερ κοινοποίησε τα σχόλιά του στο διαδίκτυο, ο ηθοποιός έγραψε στη σελίδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το μήνυμά μου σε αυτό το βίντεο. Είναι αυτό που δεν ακούτε. Καμία επίπληξη. Καμία ασέβεια. Καμία φωνή».

Συνέχισε: «Γνωρίζω ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας δείχνουν το χειρότερο της ανθρωπότητας και ότι μερικοί άνθρωποι που γιορτάζουν έναν θάνατο θα τραβήξουν περισσότερη προσοχή από εκατοντάδες σεβαστούς ανθρώπους. Μην αφήσετε αυτές τις εταιρείες και τους επιρροή που κερδίζουν από αυτές να σας πείσουν ότι οι χειρότεροι από εμάς είναι οι περισσότεροι από εμάς. Είναι μια μικρή μειοψηφία που τραβάει υπερβολική προσοχή, επειδή ο θυμός σας κάνει να δημοσιεύετε, να αναδημοσιεύετε και να κάνετε like».

Επαίνεσε το ακροατήριο των σχεδόν 500 φοιτητών του USC για την ευγενική συμπεριφορά τους ενώ απαντούσε, δηλώνοντας: «Έτσι είναι ο πραγματικός κόσμος εκτός διαδικτύου. Αν νιώθετε ότι σας κατακλύζει ο θυμός, βγείτε στον πραγματικό κόσμο και ξαναγίνετε άνθρωποι».

Πηγή: Indepedent