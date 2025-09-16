Κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον. Ο νομικός εκπρόσωπος της Γιούτα έκανε πρόταση για την επιβολή της θανατικής ποινής:

Οι κατηγορίες κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο ύποπτος κατηγορείται για:

Διακεκριμένη δολοφονία

Κακούργημα χρήσης πυροβόλου όπλου

Παρεμπόδιση της δικαιοσύνης – μετακίνηση πυροβόλου όπλου

Παρεμπόδιση της δικαιοσύνης – απόρριψη ρούχων

Παρεμπόδιση μαρτύρων – εντολή σε συγκάτοικο να διαγράψει μηνύματα κειμένου

Παρεμπόδιση μαρτύρων – εντολή σε συγκάτοικο να μην δώσει πληροφορίες

Διάπραξη βίαιου εγκλήματος παρουσία παιδιών

Αυτή η κατηγορία αφορά την πράξη της χρήσης πυροβόλου όπλου με αποτέλεσμα τον θάνατο του Κερκ. Η ποινή που μπορεί να επιβληθεί είναι από πέντε χρόνια έως ισόβια κάθειρξη.

Αλλοίωση μαρτυρίας

Charges filed in Tyler Robinson case https://t.co/cUXv6SsaNl — Utah County Government (@UtahCountyGov) September 16, 2025

Η πιο σοβαρή κατηγορία αφορά την διακεκριμένη δολοφονία πάνω στην οποία στηρίζεται και η πρόταση για την επιβολή της θανατικής ποινής.

Τι ανέφερε ο εισαγγελέας για όσα έγιναν την ημέρα της δολοφονίας

Ο εισαγγελέας Τζεφ Γκρέι, αναφέρθηκε στα γεγονότα της 10ης Σεπτεμβρίου.

Περίπου στις 08:29 τοπική ώρα ο Ρόμπινσον έφτασε στο πανεπιστήμιο με ένα αυτοκίνητο Dodge Challenger.

Μετά τις 12:00 ο Κερκ εμφανίστηκε κάτω από μια λευκή σκηνή για να απαντήσει σε ερωτήσεις από ένα πλήθος περίπου 3.000 ατόμων στην αυλή του πανεπιστημίου.

Περίπου κατά τις 12:20 ένα άτομο από το πλήθος τον ρώτησε: «Ξέρεις πόσοι τρανσέξουαλ Αμερικανοί έχουν διαπράξει μαζικές δολοφονίες τα τελευταία 10 χρόνια;»

Ο Κερκ απάντησε: «Πάρα πολλοί».

Ο ερωτών δηλώνει τότε ότι υπήρξαν πέντε σε 10 χρόνια και ρωτά τον Κερκ πόσες μαζικές δολοφονίες υπήρξαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

«Μετρώντας ή χωρίς να μετράμε τη βία των συμμοριών;» ανταποκρίθηκε ο Κερκ.

Τότε ακούστηκε ένας πυροβολισμός, ο οποίος πιστεύεται ότι προήλθε από την οροφή του Losee Center, ενός κτιρίου με θέα στην αυλή.

Η σφαίρα χτύπησε τον Κερκ στο λαιμό και αυτός έπεσε αμέσως στο έδαφος. Η σφαίρα πέρασε πολύ κοντά από άλλους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών που βρίσκονταν κοντά και του ατόμου που είχε κάνει την ερώτηση στον Κερκ.

Ο Κερκ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η έκθεση του ιατροδικαστή δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Ο εισαγγελέας της Γιούτα δήλωσε ότι ένας αξιωματικός του πανεπιστημίου έψαξε τις στέγες για ελεύθερους σκοπευτές αφού άκουσε τον πυροβολισμό.

Ο αξιωματικός έτρεξε σε μια στέγη περίπου 146 μέτρα μακριά. Εκεί, είδε μια καθαρή οπτική ευθεία προς το σημείο όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ.

Σημάδια υπήρχαν στο χαλίκι της στέγης που θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί από τα χέρια και τα πόδια ενός ατόμου που βρισκόταν σε πρηνή θέση.

Οι υποψίες για τον δράστη της θανατηφόρας επίθεσης

Ο Γκρέι υποστήριξε ότι αφού ο ύποπτος εμφανίστηκε στις εικόνες των καμερών ασφαλείας, οι ερευνητές έλεγξαν και άλλες εικόνες από την ίδια μέρα.

Διαπίστωσαν ότι ο ύποπτος μπήκε στο πανεπιστήμιο γύρω στις 11:51 τοπική ώρα, φορώντας ένα μαύρο πουκάμισο με την αμερικανική σημαία στο κέντρο, ένα καπέλο του μπέιζμπολ και γυαλιά ηλίου.

Ο ύποπτος σπάνια κοίταζε προς τα πάνω και κρατούσε το κεφάλι του κάτω, με το πρόσωπό του κρυμμένο.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι περπατούσε με ασυνήθιστο βηματισμό και με πολύ μικρή κάμψη στο δεξί του πόδι – κάτι που συνάδει με το να κρύβει ένα τουφέκι στο παντελόνι του.

Μετά τον πυροβολισμό, μια κάμερα παρακολούθησης κατέγραψε κάποιον να φεύγει από την οροφή με ένα αντικείμενο που μοιάζει με τουφέκι.

Το άτομο στο βίντεο έριξε το τουφέκι καθώς πήδηξε από την οροφή, μετά το σήκωσε ξανά και έφυγε από το πανεπιστήμιο προς μια δασώδη περιοχή.

Η δασώδης περιοχή αποτελεί το σημείο όπου οι ερευνητές βρήκαν ένα τουφέκι τυλιγμένο σε μια πετσέτα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Περιείχε τρεις αχρησιμοποίητες σφαίρες και μία χρησιμοποιημένη. Δεν βρέθηκαν κάλυκες.

Ο Γκρέι περιέγραψε επίσης τις χαράξεις που βρέθηκαν σε κάθε σφαίρα του τουφεκιού.

Η μία είχε χαραγμένη την ένδειξη: «Ειδοποιήσεις, OwO Τι είναι αυτό;»

Η δεύτερη είχε χαραγμένη την ένδειξη: «Ε, φασίστα! Πιάστε!»

Η τρίτη: «Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao ciao.»

Ο Γκρέι ανέφερε ότι η πετσέτα στάλθηκε για εγκληματολογική εξέταση και βρέθηκε DNA που ταιριάζει με αυτό του Ρόμπινσον.

Προσθέτει ότι η αστυνομία δεν μπόρεσε να εντοπίσει αμέσως τον ύποπτο, οπότε δημοσίευσε φωτογραφίες ζητώντας τη βοήθεια του κοινού.

Η μέρα που ο Ρόμπινσον παραδόθηκε στην αστυνομία

Ο εισαγγελέας στην συνέχεια αναφέρθηκε στο βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες πριν ο Ρόμπινσον παραδοθεί στις αρχές.

Ο Γκρέι ανέφερε ότι η μητέρα του Ρόμπινσον είδε τις εικόνες του ύποπτου δολοφόνου στις ειδήσεις και σκέφτηκε ότι έμοιαζε με τον γιο της. Τότε τηλεφώνησε στον γιο της, ο οποίος της είπε ότι ήταν άρρωστος στο σπίτι, όπως και την προηγούμενη μέρα.

Είπε στον πατέρα του Ρόμπινσον ότι έμοιαζε με τον γιο τους και αυτός συμφώνησε, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Τόνισε ότι πρόσφατα ο γιος της είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος και ότι είχε σχέση με τον συγκάτοικό του, ο οποίος βρισκόταν σε διαδικασία αλλαγής φύλου, δήλωσε ο Γκρέι.

Ο πατέρας του Ρόμπινσον θυμήθηκε μια συζήτηση στην οποία ο γιος του μίλησε για την επίσκεψη του Κερκ στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Ο δράστης φέρεται να είπε ότι το πανεπιστήμιο ήταν ένα «ηλίθιο μέρος» για την εκδήλωση και κατηγόρησε τον Κερκ ότι διαδίδει μίσος.

Ο πατέρας του Ρόμπινσον θεώρησε επίσης ότι το τουφέκι στις φωτογραφίες της κάμερας ασφαλείας έμοιαζε με ένα όπλο που είχε δοθεί στον γιο του.

Έστειλε μήνυμα στον Ρόμπινσον, ζητώντας του να του στείλει μια φωτογραφία του όπλου, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Ο πατέρας τηλεφώνησε τότε στον Ρόμπινσον, ο οποίος υπαινίχθηκε ότι θα αυτοκτονούσε, αλλά τελικά πείστηκε να έρθει στο σπίτι των γονιών του.

Εκεί, ο Ρόμπινσον υπαινίχθηκε ότι ήταν ο δράστης και είπε ότι ήθελε να «τελειώσει» αντί να πάει φυλακή.

Τι φέρεται να είπε ο δράστης για την δολοφονία στους γονείς του

Όταν ρωτήθηκε γιατί το έκανε, ο Τάιλερ Ρόμπινσον φέρεται να είπε ότι ο Τσάρλι Κερκ διέδιδε πάρα πολύ μίσος.

Ο Ρόμπινσον πείστηκε να παραδοθεί μετά από συζήτηση με έναν οικογενειακό φίλο, έναν συνταξιούχο αστυνομικό.

Ο φίλος του τον συμβούλεψε να φέρει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στο αστυνομικό τμήμα.

Ο Ρόμπινσον φέρεται να είπε ότι είχε πετάξει τα ρούχα σε διαφορετικά μέρη.

Η επικοινωνία του Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του

Ο Γκρέι στη συνέχεια διάβασε τα μηνύματα μεταξύ του Ρόμπινσον και του συγκάτοικού του, ο οποίος παρέδωσε τη συνομιλία στην αστυνομία.

Ο κατηγορούμενος έστειλε ένα μήνυμα στον συγκάτοικό του λέγοντας: «Άσε ό,τι κάνεις και κοίτα κάτω από το πληκτρολόγιό μου».

Κάτω από το πληκτρολόγιο υπήρχε ένα σημείωμα από τον Ρόμπινσον που έλεγε: «Είχα την ευκαιρία να εξοντώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ».

Ο συγκάτοικος απάντησε λέγοντας: «Τι; Αστειεύεσαι».

Ο Ρόμπινσον στην συνέχεια της συζήτησες φάνηκε να προσπαθεί να ξεφύγει από την αστυνομία και ενημέρωσε τον συγκάτοικό του για τις κινήσεις του.

Σε κάποιο σημείο, ο Ρόμπινσον φέρεται να έστειλε μήνυμα, αναφερόμενος στον Κερκ: «Βαρέθηκα το μίσος του. Κάποια είδη μίσους δεν μπορούν να τεθούν υπό διαπραγμάτευση».

Είχε ομολογήσει την δολοφονία σε ηλεκτρονική συνομιλία

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρόμπινσον φάνηκε να παραδέχεται την ευθύνη του για τον θανατηφόρο πυροβολισμό σε μια διαδικτυακή συνομιλία με φίλους του στο Discord πριν παραδοθεί, σύμφωνα με την εφημερίδα The Washington Post. Ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Discord από έναν λογαριασμό συνδεδεμένο με τον ύποπτο, έλεγε: «Γεια σας παιδιά, έχω άσχημα νέα για όλους σας. Εγώ ήμουν χθες στο UVU. Λυπάμαι για όλα αυτά».

Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί ομολογία ενώπιον δικαστηρίου. Ο Κοξ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν έχει ομολογήσει στις αρχές.