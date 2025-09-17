Νεκρός βρέθηκε στο διαμέρισμά του ο Σίντνεϊ Μπράουν, ο παραγωγός που είχε συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της μουσικής όπως οι Μπιγιονσέ, Drake, Λιλ Γουέιν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της PageSix, μέλος της οικογένειάς του τον βρήκε αναίσθητο στο διαμέρισμά του στο East Harlem την προηγούμενη εβδομάδα, σε ηλικία 49 ετών.

Διερευνώνται τα αίτια

Ο καλλιτέχνης, ο οποίος ήταν γνωστός στη μουσική βιομηχανία με το ψευδώνυμο Omen, φέρεται να έφυγε από τη ζωή στις 13 Σεπτεμβρίου, όπως επιβεβαίωσε η μητέρα του, Martha Brown, στο TMZ. «Η αιτία και ο τρόπος θανάτου βρίσκονται υπό περαιτέρω διερεύνηση , αναφέρει η ανακοίνωση του ιατροδικαστή που επιλήφθηκε.

«Δεν γνωρίζαμε να είναι άρρωστος»

Τα αγαπημένα του πρόσωπα πήγαν να τον ψάξουν, όταν δεν εμφανίστηκε στο προγραμματισμένο του DJ set στο Barawine Harlem, όπου εργαζόταν για πάνω από μια δεκαετία, στη W 120th Street. «Ήταν υγιής. Δεν γνωρίζαμε να είναι άρρωστος, οπότε όλο αυτό συνέβη ξαφνικά», δήλωσε η αδερφή του, Nicole Iris Brown στο NBC News.

Ξεκίνησε το 1990

Ο Σίντνεϊ Μπράουν, που καταγόταν από τη Νέα Υόρκη, έκανε τα πρώτα του βήματα στη μουσική τη δεκαετία του 1990, δημιουργώντας κομμάτια για καλλιτέχνες όπως οι Mýa και Fabolous, καθώς και για άλλους που ήταν υπογεγραμμένοι στη δισκογραφική Roc-A-Fella, σύμφωνα με το All Hip Hop.

Η επιτυχία ήρθε το 2006

Η μεγάλη του επιτυχία ήρθε το 2006, όταν παρήγαγε το μεγάλο χιτ του Ludacris «Tell It Like It Is» από το άλμπουμ «Release Therapy», μια συνεργασία που του χάρισε το βραβείο Grammy για Καλύτερο Rap Album το 2007.

Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με τον Καναδό ράπερ, Drake, στο κομμάτι «Shut It Down» από το «Thank Me Later». Την ίδια χρονιά, παρήγαγε το κομμάτι «I’m Single» του Λιλ Γουέιν. Το 2013, εργάστηκε στο «Mine» της Beyoncé, στο ομώνυμο άλμπουμ της, που περιλαμβάνει συμμετοχή του Drake.