Σε υψηλούς τόνους απάντησε το Ισραήλ στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων, δηλώνοντας πως ενδεχόμενα μέτρα θα συνοδευτούν από την «αρμόζουσα απάντηση» εκ μέρους της ισραηλινής κυβέρνησης.

Η αντίδραση αυτή ήρθε ως απάντηση στην εισήγηση για αύξηση των δασμών σε προϊόντα ισραηλινής προέλευσης που εισάγονται στην ΕΕ, αλλά και την πρόταση για κυρώσεις σε βάρος δύο Ισραηλινών υπουργών που προέρχονται από τον ακροδεξιό χώρο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, οι σχετικές συστάσεις χαρακτηρίστηκαν «ηθικά και πολιτικά διαστρεβλωμένες», τονίζοντας παράλληλα πως «ελπίζουμε ότι δεν θα εγκριθούν». Ο ίδιος, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια εκ μέρους της ΕΕ θα αντιμετωπιστεί αναλόγως.

Απομακρύνεται το ενδεχόμενο έγκρισης από την ΕΕ

Ο Γκίντεον Σάαρ υπογράμμισε επίσης πως τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζονται απίθανο να υιοθετηθούν και από τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την ελπίδα να αποφευχθεί μια τέτοια εξέλιξη. Παρά τη σκληρή ρητορική, το Ισραήλ εκτιμά ότι δύσκολα θα συγκεντρωθεί η απαραίτητη συναίνεση εντός της ΕΕ για το ζήτημα των κυρώσεων.