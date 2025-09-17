Η ρωσική Δούμα ψήφισε σήμερα ομόφωνα υπέρ της αποχώρησης της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, όπως μεταδίδουν το ΝΕΧΤΑ και άλλα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο είχε εισαχθεί τον Αύγουστο από τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, επικυρώθηκε σήμερα από το κοινοβούλιο, σηματοδοτώντας την επίσημη έξοδο της χώρας από την διεθνή συμφωνία.

Russia Officially Legalizes Torture? The Russian State Duma has unanimously voted to withdraw from the European Convention Against Torture. The bill was introduced by Vladimir Putin at the government’s request. The convention had allowed independent experts to visit prisons… pic.twitter.com/NdNtfBMivq — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2025

Η Σύμβαση, η οποία είχε υπογραφεί το 1996 όταν η Ρωσία εντάχθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, προέβλεπε την επίσκεψη ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σε ρωσικές φυλακές, με σκοπό την εποπτεία και την έκδοση εκθέσεων σχετικά με τις συνθήκες κράτησης.

Τέλος η αποχώρηση αυτή σηματοδοτεί την κατάργηση αυτής της ανεξάρτητης εποπτείας, την οποία το Κρεμλίνο πλέον απορρίπτει.