Δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ξένα εργαστήρια έδειξαν ότι ο αποβιώσας Ρώσος πολιτικός και ακτιβιστής Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε στη φυλακή, δήλωσε την Τετάρτη η χήρα του, Γιούλια Ναβάλνι (ή Ναβαλνάγια).

Σύμφωνα με το euronews, ο Ναβάλνι πέθανε ξαφνικά σε ρωσική φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο στις 16 Φεβρουαρίου 2024, σε ηλικία 47 ετών.

Η χήρα του έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το ρωσικό κράτος για την οργάνωση και εκτέλεση της δολοφονίας του, κατηγορίες που το Κρεμλίνο έχει απορρίψει ως αβάσιμες.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X, η Ναβαλνάγια είπε ότι βιολογικό υλικό από τον σύζυγό της είχε μεταφερθεί λαθραία σε δύο ανώνυμες χώρες στο εξωτερικό το 2024, όπου εργαστήρια εξέτασαν το υλικό.

«Αυτά τα εργαστήρια σε δύο συγκεκριμένα διαφορετικές χώρες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: ο Αλεξέι δολοφονήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, δηλητηριάστηκε», υποστηρίζει στο βίντεο.

Ζήτησε από τα εν λόγω εργαστήρια να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα σχετικά με αυτό που αποκάλεσε «την άβολη αλήθεια», χωρίς όμως να προσδιορίσει τον τύπο του δηλητηρίου που εντόπισαν τα εργαστήρια.

«Αυτά τα αποτελέσματα είναι δημόσιας σημασίας και πρέπει να δημοσιοποιηθούν. Όλοι μας δικαιούμαστε να γνωρίζουμε την αλήθεια», δήλωσε η Ναβαλνάγια.

Όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς στο βίντεο της Ναβαλνάγια, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε: «Δεν γνωρίζω τίποτα για αυτές τις δηλώσεις της και δεν μπορώ να πω τίποτα».

Διάβασε επίσης από την τελευταία επιστολή που είχε λάβει από τον Ναβάλνι, στην οποία ισχυριζόταν ότι υπήρξε μικρή ανταπόκριση από τις αρχές όταν είπε για πρώτη φορά ότι δεν αισθανόταν καλά.

Η Ναβαλνάγια πάντα επέμενε ότι ο σύζυγός της, η πιο εξέχουσα προσωπικότητα της αντιπολίτευσης και ακτιβιστής κατά της διαφθοράς στη Ρωσία, δολοφονήθηκε από το κράτος, ισχυρισμούς που το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει ως ανοησίες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι πριν από το θάνατο του Ναβάλνι, είχαν καταρτιστεί σχέδια για την ανταλλαγή του με φυλακισμένους από τη Δύση.