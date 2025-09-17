Η αυτοβιογραφία του πιο επιδραστικού τενίστα στην ιστορία του αθλήματος, Μπιόρν Μποργκ, κυκλοφορεί αύριο Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, από τις εκδόσεις Norstedts υπό τον τίτλο «Heartbeat» και ήδη προκαλεί πάταγο με τις αποκαλύψεις του Σουηδού.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Expressen, ο Μποργκ αναφέρεται στην πολύχρονη μάχη που έδινε με τα ναρκωτικά, αλλά και σε περιστατικά που βρέθηκε πολύ κοντά στο θάνατο. Τα προβλήματα ξεκίνησαν, όταν αποσύρθηκε από τα κορτ σε ηλικία 26 ετών και κορυφώθηκαν στη διάρκεια της παραμονής του στο Μιλάνο και του γάμου του με την Ιταλίδα Λορεντάνα Μπερτέ. Η πρώτη φορά που ο Μποργκ πήρε κοκαΐνη, ήταν στο διάσημο νάιτ κλαμπ της Νέας Υόρκης, Studio 54. «Την πρώτη φορά που δοκίμασα κοκαΐνη δέχτηκα ένα μεγάλο χτύπημα όπως αυτά που δεχόμουν κάποτε στο τένις», γράφει στο βιβλίο του.

Το 1989 Μποργκ έχασε τις αισθήσεις του και η Λορεντάνα Μπερτέ δεν μπόρεσε να τον επαναφέρει και αναγκάστηκε να καλέσει ασθενοφόρο. Ο Τύπος έγραψε τότε για απόπειρα αυτοκτονίας του άλλοτε κορυφαίου τενίστα αλλά ο ίδιος το αρνείται στο «Heartbeat», αναφέροντας πως οφειλόταν σε υπερβολική δόση και κραυγή για βοήθεια. «Αυτό που συνέβη ήταν ότι είχα έναν επικίνδυνο συνδυασμό ναρκωτικών, χαπιών και αλκοόλ στο σώμα μου που με έκανε να χάσω τις αισθήσεις μου». Εκείνη η κατάρρευση τον έκανε πιο προσεκτικό με τα ναρκωτικά. «Οι δαίμονες όμως επέστρεψαν. Νέα πράγματα συνέβησαν και ξαφνικά κόλλησα ξανά», γράφει στην αυτοβιογραφία του.

Ο Μποργκ κατέρρευσε και τη δεκαετία του ’90 στη διάρκεια τουρνουά επίδειξης στην Ολλανδία. Την προηγούμενη νύχτα είχε συμμετάσχει σε πάρτι για να καταλήξει να ξυπνήσει στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό του τον πατέρα του Ρούνε. «Τα υποχρεωτικά δείπνα με αλκοόλ πυροδότησαν άλλους εθισμούς και τελικά έγιναν υπερβολικά. Το σώμα απλώς κατέρρευσε», γράφει. «Αργότερα μου είπαν πως θα μπορούσε να είχε τελειώσει πολύ άσχημα, ότι είχαν καταφέρει να με επαναφέρουν στη ζωή επειδή οι καλόκαρδοι άνθρωποι γύρω μου είχαν φροντίσει να λάβω βοήθεια γρήγορα».

Στο βιβλίο ο Μποργκ γράφει για την ντροπή που βίωσαν η μητέρα και ο πατέρας του. Μετά την κατάρρευση ταξίδεψε στη Στοκχόλμη με τον πατέρα του. Σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ο Ρούνε Μποργκ δεν είπε ούτε μία λέξη. «Μέχρι σήμερα ντρέπομαι και μόνο που σκέφτομαι εκείνο το περιστατικό», γράφει στο «Heartbeat».

Το βιβλίο περιβάλλεται από μεγάλη μυστικότητα και ο Μποργκ θα είναι φειδωλός με συνεντεύξεις σε σχέση με την κυκλοφορία του βιβλίου.