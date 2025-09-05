Μετά το πρώτο σοκ, οι διευκρινίσεις. Μιλώντας στο Ασοσιέιτεντ Πρες λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη -μέσω της αυτοβιογραφίας του- πως δίνει μάχη με «εξαιρετικά επιθετικό» καρκίνο του προστάτη, ο Μπιορν Μποργκ υπογράμμισε πως «αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα. Όμως κάθε έξι μήνες πρέπει να πηγαίνω για να ελέγχω τον εαυτό μου. Η όλη διαδικασία δεν είναι κάτι διασκεδαστικό. Όμως είμαι εντάξει. Είμαι καλά. Νοιώθω πολύ καλά».

Ο 69χρονος Μποργκ με τους 11 τίτλους Γκραν Σλαμ παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκε στα 26 του χρόνια, υποβλήθηκε σε επέμβαση στον προστάτη το 2024.

«Εκανα εξετάσεις για τον προστάτη για πολλά, πολλά χρόνια γιατί είναι κάτι στο οποίο δεν νοιώθεις τίποτα, νοιώθεις καλά και ξαφνικά σου συμβαίνει».

Ένα αποτέλεσμα σε εξετάσεις που υποβλήθηκε το 2023 ήταν αυτό που θορύβησε τον γιατρό του Μποργκ και του συνέστησε περαιτέρω έλεγχο. Αυτό συνέβη λίγο πριν πετάξει για Καναδά για να τεθεί επικεφαλής της Team Europe στο Laver Cup και οι γιατροί του είπαν πως δεν πρέπει να κάνει το ταξίδι.

«Φυσικά πήγα στο Βανκούβερ. Δεν τους άκουσα», λέει ο Σουηδός. Μετά τους αγώνες επέστρεψε στη χώρα του και την επομένη στις 7 το πρωί πήγε στο νοσοκομείο όπου επιβεβαιώθηκε η αρχική διάγνωση. Η επέμβαση προγραμματίστηκε για τον Φεβρουάριο του 2024. Η αναμονή ήταν πολύ δύσκολη για τον θρύλο του τένις όπως παραδέχεται σήμερα «γιατί δεν ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί».

Στην αυτοβιογραφία του «Heartbeats», γράφει: «Τώρα έχω έναν νέο αντίπαλο, τον καρκίνο- έναν που δεν μπορώ να ελέγξω. Αλλά θα το νικήσω. Δεν τα παρατάω. Παλεύω σαν να είναι κάθε μέρα ένας τελικός στο Γουίμπλεντον. Και αυτοί συνήθως πάνε αρκετά καλά, έτσι;». Πράγματι, ο Μποργκ κατέκτησε το τρόπαιο στο αρχαιότερο τουρνουά τένις στον κόσμο από το 1976 μέχρι το 1980.