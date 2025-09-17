«Να μη χάνουμε τον καιρό μας ούτε μία στιγμή σε οτιδήποτε τοξικό. Δεν έχουμε χρόνο για οτιδήποτε τοξικό. Όχι χρόνο το κουτσομπολιό, όχι χρόνο στον κακό τον λόγο», ήταν το μήνυμα που έστειλε μέσω του Buongiorno ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο καλοκαίρι που πέρασε και τη συνεργασία του με την Κλαυδία, την οποία χαρακτήρισε εξαιτερική.

«Έριξα ένα κράξιμο στη Μενδώνη όσο… πατάει η γάτα», είπε και συνέχισε: «Αυτό που βλέπω στην κοινωνία είναι ότι στην πρώτη αντίδραση είναι… χμ. Μόλις τους δείξεις μία ενθάρρυνση αμολάνε. Φοβάμαι ότι αυτός είναι ο τρόπος που ψηφίζει πια ο κόσμος».

Ακόμη, αναφέρθηκε και στα σενάρια που θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει νέο κόμμα. «Το αίσθημά μου είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να κάνει κόμμα, θέλει να γίνει πρωθυπουργός».

Ο Σταμάτης Κραουνάκης σχολίασε και το νέο τραγούδι της Άντζελας Δημητρίου «Μην Ακούσω Τίποτα», λέγοντας: «Τους την έκανε πάλι η θεά, με ένα τραγούδι που της πάει τρελά».