Ο ΕΟΠΥΥ λόγω της συνέχισης των κρουσμάτων ηλεκτρονικής απάτης με αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing) καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί αξιοποιώντας τα σημάδια αναγνώρισης που είναι τα εξής: Τα μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που φαινομενικά προέρχονται από τον Οργανισμό και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες. Η διαδικασία οδηγεί σε […]