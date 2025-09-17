Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες το βράδυ στην πλατεία Μεσολογγίου, στο Παγκράτι. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, γύρω στις 22:30, ένας 15χρονος δέχθηκε γροθιές από ομάδα άλλων ανηλίκων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα χέρια, φέρνοντας εκδορές.

Οι δράστες απομακρύνθηκαν πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής, ενώ ενημερώθηκαν οι γονείς του. Παρά τον τραυματισμό του, ο νεαρός δεν ζήτησε να κληθεί το ΕΚΑΒ.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.