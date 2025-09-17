Με καλοκαιρινή διάθεση θα ξεκινήσει η Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο –που τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ– και η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, θα υπενθυμίσουν ότι το φθινόπωρο πλησιάζει.

Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αναμένονται έως το μεσημέρι στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες παροδικές ψιχάλες σε τμήματα της Χαλκιδικής, των Σποράδων και της βόρειας Εύβοιας.

Αστάθεια στα νοτιοδυτικά το απόγευμα

Από τις απογευματινές ώρες, στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο, οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα και αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, φαινόμενα όμως που δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια.

Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Ιόνιο η έντασή τους θα φτάσει τα 3 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ενισχυμένοι, στα 6 με 7 μποφόρ και από το μεσημέρι θα αγγίζουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια και θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές σε κανονικά επίπεδα για την εποχή. Συγκεκριμένα, στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 25 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 28 βαθμούς.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις παροδικά και κατά τόπους πιο πυκνές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί με ένταση 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.