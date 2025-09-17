Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την πρόγνωση καιρού για τη Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, προβλέποντας διαφορετικά καιρικά φαινόμενα στις διάφορες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, στα βόρεια προβλέπονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν περισσότερο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Σε περιοχές όπως η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, αν και παροδικά ενδέχεται να παρουσιαστούν αραιές νεφώσεις στο Ιόνιο και τα δυτικά καθώς και στα κεντρικά ηπειρωτικά διαμερίσματα.

Κατά τόπους, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, το φαινόμενο της τοπικά περιορισμένης ορατότητας θα είναι αισθητό.

Οι άνεμοι αναμένονται βόρειοι βορειοδυτικοί εντάσεως 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, αγγίζοντας στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, καθώς και τοπικά στα Δωδεκάνησα, θα κυμανθεί μεταξύ 33-34 βαθμών, ενώ στη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 27-28 βαθμούς.

Αναλυτική Κατάσταση ανά Περιοχή

Μακεδονία & Θράκη: Ο καιρός αναμένεται με αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν κατά περιόδους, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα ενισχυθούν από βόρειες διευθύνσεις φτάνοντας τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου (με τη Δυτική Μακεδονία από 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Σχεδόν αίθριος καιρός με περιστασιακά αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί, ενώ το Ιόνιο ενδέχεται να παρουσιάσει ριπές 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32-34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Σχεδόν αίθριος με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, με βορειοανατολικές διευθύνσεις στα ανατολικά τμήματα αργότερα μέσα στην ημέρα. Θερμοκρασία 16-34 βαθμοί για τα ηπειρωτικά και έως 28 στις Σποράδες.

Κυκλάδες & Κρήτη: Ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Βορειοδυτικοί άνεμοι 4-5 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στις Κυκλάδες 19-28 βαθμοί, στην Κρήτη 20-32, με τα νότια του νησιού να αγγίζουν τις υψηλότερες τιμές.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου & Δωδεκάνησα: Η κατάσταση θα παραμείνει αίθρια. Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανέμων είναι οι βόρειες διευθύνσεις (4-6 μποφόρ) και η θερμοκρασία αναμένεται στους 21-33 βαθμούς.

Αττική: Αίθριες καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στρεφόμενοι τοπικά στα ανατολικά σε βόρειους-βορειοανατολικούς και κατά τις μεσημβρινές ώρες σε νότιους-νοτιοανατολικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Παρουσιάζονται αραιές κατά τόπους πυκνές νεφώσεις. Οι άνεμοι, αρχικά βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ, θα ενισχυθούν το απόγευμα έως 6 μποφόρ τοπικά. Θερμοκρασία 18-31 βαθμοί.

Επόμενες Ημέρες: Τάσεις και Εξελίξεις

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025: Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις έως το μεσημέρι σε Χαλκιδική, Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4-6, στα πελάγη 6-7 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στα ανατολικά διαμερίσματα, με μέγιστες τιμές δυτικά και Δωδεκάνησα 31-33 βαθμούς, υπόλοιπα ηπειρωτικά 28-30, νησιά Αιγαίου έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025: Παραμένουν οι αίθριες συνθήκες, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη. Οι άνεμοι ενισχύονται: στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις έως 7 μποφόρ σε νότιο Ιόνιο, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4-6 και στο Αιγαίο 7-8 μποφόρ. Η θερμοκρασία υποχωρεί ελαφρώς στα δυτικά και νότια.

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025: Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, 3-5 στα δυτικά, 5-7 στα νότια και ανατολικά, τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ κατά το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025: Παραμένει ο γενικά αίθριος χαρακτήρας του καιρού, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 3-5 στα δυτικά, 4-6 στα ανατολικά και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.